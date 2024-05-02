"Северсталь" готовит для сотрудников выпуск годовых облигаций на 1 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Северсталь" утвердил выпуск годовых облигаций объемом 1 млрд рублей, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации.

Бонды будут размещены по закрытой подписке на финансовой платформе "Московской биржи". Круг потенциальных приобретателей - физические лица, являющиеся работниками АО "Северсталь Менеджмент" в период с даты начала размещения облигаций до даты их погашения (присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы "Мосбиржи" в целях совершения финансовых сделок с финансовыми организациями и эмитентами).

Номинальная стоимость одной бумаги - 1 тысяча рублей. По выпуску будет предусмотрено два полугодовых купонных периода, call-опцион в дату окончания первого купонного периода, а также обязанность приобретения по требованию владельцев, начиная с даты размещения первой облигации и заканчивая вторым рабочим днем до даты погашения выпуска (с возможностью их последующего обращения).

Сейчас в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей с погашением в 2029 году.