Выручка "Почты России" по МСФО в 2023 году выросла на 0,4%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Выручка АО "Почта России" по МСФО в 2023 году составила 222,07 млрд рублей, увеличившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности компании.

С учетом доходов от реализации непрофильных активов выручка составила 223 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Чистый убыток компании в 2023 году сократился в 4,2 раза до 7,2 млрд рублей с 30,4 млрд рублей в 2022 году. Убыток от операционной деятельности снизился в 5,9 раза – до 5,5 млрд рублей с 32,6 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 5,2 млрд рублей против отрицательного значения в размере 17,7 млрд рублей в 2022 году.

Операционные расходы компании в 2023 году снизились на 7,9% до 237 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, в 2023 году компания сократила долговую нагрузку (с учетом обязательств по лизингу) на 18,1 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что в 2023 году "Почта России" запустила порядка 20 новых цифровых продуктов. В результате цифровая выручка компании увеличилась на 14%, обеспечив треть общей выручки. Доля писем, отправленных в гибридном и электронном форматах, составляет более 30% в общем объеме письменной корреспонденции.

Выручка от направления "финансовые технологии", развитие которого происходит совместно с Почта Банком, увеличилась на 23% относительно 2022 года. Доходы в сегменте электронной коммерции выросли на 30%, в том числе в 3 раза увеличилась выручка от логистических складских услуг.

В сообщении также отмечается, что за счет построения оптимальных маршрутов и использования внутренних ресурсов расходы на транспортные услуги сторонних организаций сократились на 9,5%.

В 2023 году компания обновила 1272 почтовых отделения в рамках поручения президента РФ по модернизации сельских отделений "Почты". Компания также инвестирует собственные средства в реконструкцию и ремонт отделений: в 2023 году "Почта" отремонтировала 280 отделений. В прошлом году "Почта России" также открыла 68 новых точек обслуживания клиентов. Практически на 14% снизилось количество временно закрытых отделений. Кроме того, в 2023 году был веден в строй логистический центр в Нижнем Новгороде.