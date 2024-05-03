Биотехнологическая Amgen получила квартальный чистый убыток при росте выручки

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Amgen в первом квартале зафиксировала чистый убыток из-за списания стоимости активов, при этом выручка компании подскочила на 22% и совпала с ожиданиями аналитиков.

В январе-марте 2024 года чистый убыток Amgen составил $113 млн, или 21 цент в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $2,84 млрд, или $5,28 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Убыток вызван главным образом списанием стоимости инвестиций в компанию BeiGene и расходами в связи с покупкой Horizon Therapeutics.

Скорректированная прибыль составила $3,96 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее на уровне $3,88 на акцию.

Выручка увеличилась на 22%, до $7,45 млрд, совпав с прогнозами рынка.

Объем продаж увеличился на 25%, причем продажи десяти наименований лекарственных препаратов выросли более чем на 10%.

Amgen ухудшила на $100 млн нижнюю границу прогноза выручки на 2024 год, до $32,5-33,8 млрд, и понизила прогноз для чистой прибыли до $7,15-8,4 на акцию с $8,42-9,87 на акцию. Прогноз для скорректированной прибыли был уточнен до $19-20,2 на акцию с $18,9-20,3 на акцию.

Котировки акций Amgen подскочили на дополнительных торгах в четверг на 14,6% после опубликования отчетности. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 3,3%, до $149,2 млрд.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, почечных болезней, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает более чем в 40 странах.