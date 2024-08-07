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Биотехнологическая Amgen увеличила выручку во II квартале на 20%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года американская биотехнологическая компания Amgen зафиксировала резкое падение чистой прибыли из-за увеличения расходов, при этом повысила выручку сильнее ожиданий рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $746 млн, или $1,38 в расчете на акцию, против $1,38 млрд, или $2,57 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $4,97 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее на уровне $4,98 на акцию.

Выручка выросла на 20%, до $8,39 млрд. Консенсус-прогноз предусматривал показатель на уровне $8,35 млрд.

Объемы продаж увеличились на 26%, при этом средние отпускные цены снизились на 3%.

По итогам года Amgen теперь планирует получить выручку в диапазоне $32,8-33,8 млрд (ранее ожидалось $32,5-33,8 млрд), скорректированную прибыль - $19,1-20,1 на акцию (прежде предполагалось $19-20,2 на акцию).

С начала 2024 года капитализация Amgen выросла на 14,2%, до $176,5 млрд.

Amgen разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты против рака, почечных болезней, ревматоидного артрита и других тяжелых заболеваний. Компания работает примерно в 100 странах и регионах мира.

Amgen США
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