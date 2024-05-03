Производитель электромобилей Rivian получил пакет стимулов от Иллинойса

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. получил от властей Иллинойса пакет стимулов на сумму $827 млн, который позволит компании расширить производственное предприятие в штате, сообщила пресс-служба компании.

Завод Rivian в городе Нормал работает с 2021 года и уже произвел более 100 тысяч электромобилей. Компания инвестировала более $2 млрд в это предприятие.

Средства из пакета стимулов будут направлены на расширение предприятия, улучшение общественной инфраструктуры, а также на программы обучения сотрудников Rivian.

Компания примет участие в нескольких проектов по благоустройству Нормала, чтобы подтвердить свою приверженность инвестициям в экономику Иллинойса.

В марте Rivian сообщила, что планирует производить электрический внедорожник R2, которого давно ждет рынок, именно в Нормале.

Предприятие также продолжит выпускать модели автомобилей R1S и R1T. Его расширение начнется в ближайшие месяцы.

С начала 2024 года капитализация Rivian упала на 58%.