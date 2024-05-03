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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Совкомбанк в I квартале сократил чистую прибыль по РСБУ почти втрое

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк в первом квартале 2024 года сократил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза до 11,4 млрд рублей по сравнению с 31,6 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период 2023 года, следует из отчета кредитной организации.

Расходы банка на резервы по ссудам в январе-марте текущего года сократились на 29% до 7,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход до резервов в отчетном квартале вырос на 1% до 30,6 млрд рублей, после резервов – на 18% до 23,1 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в I квартале 2024 года вырос на 16% до 11,7 млрд рублей.

Активы банка на 31 марта 2024 года достигли 3,378 трлн рублей, увеличившись с начала года на 6,4%.

Кредитный портфель после вычета резервов в январе-марте вырос на 9,2% до 2,642 трлн рублей.

Средства клиентов в I квартале текущего года увеличились на 2,2% до 2,598 трлн рублей.

Собственный капитал банка в январе-марте 2024 года вырос на 2,2% до 383,8 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам 2023 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк
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