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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Денежная база в РФ снизилась с 19 по 26 апреля на 18,3 млрд рублей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 26 апреля 18 244,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 апреля денежная база в России равнялась 18 262,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,11%, или на 18,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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