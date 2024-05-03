Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в апреле составил 60 млрд руб.

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в апреле 2024 года составил 60,03 млрд рублей, сообщила биржа.

Это в 1,5 раза больше, чем в апреле прошлого года, хотя на 11% меньше, чем в рекордном марте текущего года.

В натуральном выражении объем торгов золотом в апреле составил 8 тонн (против 7,5 тонны в апреле прошлого года и 10,6 тонны в марте текущего), серебром - внушительные 40,3 тонны (против 13 тонн и 13,9 тонны соответственно).

Всего за первые 4 месяца объем торгов драгметаллами на бирже составил 229,67 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2022 году в среднем объемы торгов составляли 10 млрд рублей в месяц, в 2023 году- почти 40 млрд рублей, в том числе во втором полугодии - 55 млрд рублей.