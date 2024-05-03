Рынок акций РФ в пятницу стабилизировался, выросли АФК "Система" и металлурги

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (Brent опустилась к $83,3 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 3440 пунктов, при этом лидерами роста на фоне укрепления рубля выступили акции АФК "Система" (+2%) и ряда металлургов, в аутсайдерах остались акции "Газпрома" (-1,7%) после вышедшего накануне слабого отчета за 2023 год по МСФО.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3441,77 пункта (-0,03%, утром индекс опускался до 3425 пунктов), индекс РТС - 1184,68 пункта (+0,6%), цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар к 18:50 по московскому времени просел до 91,56 рубля (-0,5 рубля).

За пять торговых дней, с 27 апреля по 3 мая, индексы МосБиржи и РТС потеряли по 0,2%, доллар просел на 0,16 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Газпрома" (-1,7%, до 155,02 рубля), "Аэрофлота" (-1,2%), "Газпром нефти" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ТКС Холдинга" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,5%), "МТС" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+2%), "НЛМК" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (+1,2%), расписки OZON (+1%), бумаги Polymetal (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года увеличился на 38,4%, до 124,9 трлн рублей с 90,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с мартом 2024 года объем торгов вырос на 0,4%, со 124,5 трлн рублей.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи днем снижался, но к закрытию основных торгов отыграл почти все потери.

Среди лидеров снижения было немало "тяжеловесов". Вышедшая днем ранее отчетность "Газпрома" за 2023 год оказалась заметно хуже ожиданий инвесторов: чистый убыток компании составил 629 млрд рублей, а выручка упала почти на 30%. Отчет ожидаемо вызвал снижение акций газового гиганта, и теперь еще больше вопросов возникло к решению концерна по выплате дивидендов, которое рынок узнает лишь в конце месяца, отметил эксперт.

Основным внутренним противоборством рынка остается противостояние интереса, вызываемого дивидендными историями и сохраняющимися высокими процентными ставками. Очевидно, что для дополнительного притока денег в рисковые активы нужны более явные сигналы для выхода из консервативных инструментов. А с учетом сохраняющейся инфляции и риторики регулятора этого пока не видно. Но количество закрытий дивидендных реестров и фокус внимания инвесторов на них вполне способны пересилить и этот фактор, полагает Шепелев.

"Май вполне еще может оказать месяцем, по итогам которого мы сможем увидеть российский рынок выше текущих значений. Истории про трейдеров, продающих все в мае и уходящих на лето в отпуск, с каждым годом все меньше коррелируют с реальностью. Что, однако, не отменяет волатильности в целом. Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 мая - 3420-3450 пунктов", - считает представитель "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, несмотря на "фактор пятницы", когда инвесторы нередко фиксируют прибыль перед выходными, и "межсезонье" между "первой" и "второй" частью майских праздников, у "быков" на фондовом рынке не пропало желание покупать. Возможно, это было связано с неожиданно слабыми апрельскими данными по рынку труда в США, которые повысили уверенность инвесторов на мировых фондовых рынках в том, что инфляция в США может продолжить снижение, а доллар подешевеет, что приведет к росту спроса на рискованные активы, полагает аналитик.

Цена нефти Brent снизилась из-за неуверенности, видимо, относительно дальнейших планов ОПЕК+ по сокращению добычи во втором полугодии 2024 года. Также подешевело золото. Среди лидеров роста на фондовом рынке снова оказались депозитарные расписки группы Qiwi (+5,7%), продолжившие отыгрывать вышедшую накануне новость о том, что АСВ не смогла добиться в суде отмены сделки по продаже группой российских активов АО "Киви". Продолжили снижение акции строительной "Группы ЛСР" (-2,6%) в связи с наступившей датой закрытия реестра для получения дивидендов.

"По нашему прогнозу, в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться по-прежнему в коридоре 3400-3500 пунктов, пара USD/RUB может провести торги в диапазоне 90,5-92,5 руб./$1", - считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и пытался продолжить рост благодаря покупкам в отдельных эмитентах.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС не показали ярко выраженной динамики и умеренно просели. "Газпром" расстроил рынок новостями о получении чистого убытка за 2023 год в размере 630 млрд руб., отчетность газового гиганта нивелировала надежды инвесторов на высокие годовые дивиденды, хотя не исключено, что определенные выплаты от компании все же поступят (решение, скорее всего, будет обнародовано в конце мая). Высоких годовых дивидендов при этом продолжают ждать в нефтяном секторе, в частности, на акции "Башнефти", "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти", отметила аналитик.

Акции "Группы ЛСР" продолжили снижение после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год. Следующих выплат от застройщика, вероятно, придется ждать до следующего года, при этом после отмены госпрограмм льготной ипотеки вторая половина текущего года для представителей сектора может оказаться более тяжелой, считает Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI по итогам недели снижаются на 6-7%, потеряв надежду на получение "бычьих" сигналов с Ближнем Востока, поставки нефти с которого в целом продолжаются без перебоев. Стабилизация цен на нефть Brent ниже $83 за баррель (средняя полоса Боллинджера недельного графика) укажет на риски падения к $75 за баррель (минимум с начала текущего и конца прошлого года).

В начале следующей недели дивидендной составляющей лишатся акции "ЛУКОЙЛа", а уже в понедельник с дивидендным "гэпом" откроются бумаги банка "Санкт-Петербург", напомнила Кожухова.

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко также отмечает, что на неделе рынок акций РФ умеренно просел, поддержку индексу РТС оказало укрепление рубля.

Индекс МосБиржи остается недалеко от годового максимума, закрепившись выше отметки 3400 пунктов. Восходящий среднесрочный тренд остается актуальным. На негативную динамику индекса на неделе в значительной степени повлияло снижение акций "Газпрома" из-за слабого отчета концерна, который вызвал ожидания более низких дивидендов. Решение ЦБ РФ в конце апреля сохранить ставку на уровне 16% годовых соответствовало рыночным ожиданиям, но обновленный макроэкономический прогноз говорит о более длительном поддержании жестких денежно-кредитных условий в экономике. В дальнейшем участники финансовых рынков продолжат следить за комментариями представителей Банка России и макроэкономической статистикой. В условиях сохранения высоких темпов роста экономики и дефицита кадров можно предполагать, что инфляционное давление будет снижаться медленно, считает эксперт.

В начале следующей недели Минфин объявит параметры операций на валютном рынке на ближайший месяц. Вероятнее всего, Банк России перейдет от продажи иностранной валюты к ее покупке, что вместе с завершением крупных налоговых выплат может стать фактором ослабления рубля во второй половине мая, заключил Кравченко.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX поднимаются на 0,1-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 1-1,8%).

Биржи Японии в пятницу были закрыты по случаю Дня конституции, материкового Китая - по случаю Дня труда.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 175 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 243 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 240 тыс. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест в США выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения, отмечает Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 52 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены вновь проседают и завершают неделю существенным снижением.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $83,28 за баррель (-0,5% и +0,3% накануне), июньская цена WTI - $78,49 за баррель (-0,6% и -0,1% в четверг).

Давление на рынок на неделе оказали данные о резком росте запасов нефти в США. Кроме того, премия за геополитический риск постепенно сходит на нет благодаря надеждам на перемирие между Израилем и ХАМАС, что ослабило опасения относительно перебоев в поставках на Ближнем Востоке.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосСирже снизились акции банка "Приморье" (-7,8%), ПАО "Центр международной торговли" (-6,3% и -12,2% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (-4,4% и -5,3% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-4%), бумаги "Соллерса" (-3,8%), ПАО "Бурятзолото" (-2,6%), "Группы ЛСР" (-2,6%).

Акционеры Совкомбанка (-2%) приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк). Как говорится в сообщении Совкомбанка, он по закрытой подписке разместит 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 117,3 млн рублей. Цена размещения акций допэмиссии будет определена позднее.

Выросли акции ПАО "Россети Урал" (+8,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (+7%), ПАО "ММЦБ" (+6,7%), расписки Qiwi (+5,7%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+4,3%), расписки HeadHunter (+4%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,7%).

Совет директоров "Селигдара" (+1,6%, до 73,41 рубля) рекомендует финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 рубля на акцию, сообщила компания. Отсечка реестра 15 июня. За 9 месяцев 2023 года "Селигдар" уже выплатил 2 рубля на акцию. С учетом финальных дивидендов выплаты за 2023 год могут составить 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (+0,5%, до 109 рублей) рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 1,28 млрд рублей, или 2,3 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за первые 6 месяцев 2023 года (7,7 рубля на акцию) общая сумма дивидендов компании за весь 2023 год составит 10 рублей на акцию. Отсечка реестра - 24 июня.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,71 млрд рублей (из них 9,35 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,94 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").