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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Газодобытчикам с объемом на менее 80 млрд куб. м разрешили продлить лицензированные работы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило компаниям, совокупный объем добычи газа у которых в 2022 г. составил не менее 80 млрд куб. м, продлить в текущем году до четырех лет сроки выполнения работ, предусмотренных лицензиями на пользование недрами и другими разрешительными документами.

Изменения вносятся в постановление правительства РФ от 12 марта 2022 г. №353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации". Соответствующее постановление от 3 мая 2024 г., подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Продление допускается "по заявке пользователей недр", которые вместе с дочерними организациями с уровнем контроля на менее 50% "осуществили в 2022 г. добычу газа суммарным объемом не менее 80 млрд куб. метров", говорится в документе. К работам, сроки которых могут быть пролонгированы, относятся в том числе поиск, оценка и разведка месторождений полезных ископаемых.

Под действие постановления подпадают "Газпром" и "НОВАТЭК". Группа "Газпрома", согласно информации на сайте, в 2022 году добыла 412,6 млрд куб. м природного и попутного газа. Объем добычи газа "НОВАТЭКа" в 2022 году составил 82,14 млрд куб. м, сообщала компания.

НОВАТЭК Газпром
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