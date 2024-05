Berkshire Hathaway в I квартале получила рекордную операционную прибыль

Инвесткомпания продала долю в Paramount

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, сократила чистую прибыль в первом квартале почти на треть, но операционная прибыль выросла на 39%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $12,7 млрд, или $8,825 тыс. в расчете на акцию класса "А", по сравнению с $35,5 млрд, или $24,377 тыс. на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль от инвестиций Berkshire составила $1,48 млрд по сравнению с $27,44 млрд годом ранее. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг и, таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.

Операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной и которая не учитывает нереализованные доходы/потери от инвестиций, увеличилась на 39% до рекордных $11,22 млрд.

Согласно отчетности Berkshire, ее квартальная выручка выросла до $89,87 млрд с $85,39 млрд годом ранее. В том числе доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, увеличился до $24,4 млрд с $21,94 млрд.

Объем премий, собранных страховым подразделением, повысился до $21,47 млрд с $19,8 млрд.

В первом квартале Berkshire выкупила собственные акции на сумму $2,6 млрд.

Объем денежных средств и их эквивалентов, включая вложения компании в краткосрочные казначейские векселя, на конец марта достиг нового рекорда – $188,99 млрд.

Общий объем активов компании на конец марта составлял около $809,614 млрд по сравнению с $811,206 млрд на конец 2023 года.

В том числе портфель акций, принадлежащих Berkshire, оценивался в $335,864 млрд против $353,842 млрд в конце 2023 года. Около 75% этой суммы вложено в бумаги пяти компаний: American Express ($34,5 млрд на конец марта), Apple Inc. ($135,4 млрд), Bank of America Corp. ($39,2 млрд), Coca-Cola Co. ($24,5 млрд) и Chevron Corp. ($19,4 млрд). На конец декабря 2023 года совокупная доля этих компаний в портфеле Berkshire составляла около 79%.

Доля в Apple сократилась за квартал примерно на 13% до 790 млн акций. В обращении к акционерам Уоррен Баффет заявил, что его мнение о производителе iPhone не изменилось и на конец года Apple, скорее всего, останется крупнейшим компонентом портфеля Berkshire.

"American Express и Coca-Cola – замечательные компании, - отметил Баффет. - А Apple еще лучше. Когда компанией будет руководить Грег (Абель, вероятный преемник Баффета - ИФ), Apple будет в нашем портфеле. Если ничего серьезного не случится, Apple будет нашей крупнейшей инвестицией".

Кроме того, Berkshire продала долю в медиакомпании Paramount Global. "Это было на 100% мое решение, мы продали все и потеряли достаточно денег", - сказал Баффет. На конец 2023 года Berkshire владела 63 млн, или около 10%, неголосующих акций Paramount.

Акции класса "А" Berkshire за последние 12 месяцев подорожали на 22,6%. Для сравнения: индекс S&P 500 за это время вырос на 23,9%.