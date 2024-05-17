В России в апреле цены на бензин ускорили рост до 0,54% с 0,13% в марте

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле потребительские цены на бензин выросли по сравнению с мартом на 0,54% после роста на 0,13% в марте к февралю и стабильности в феврале (рост на символические 0,01%), сообщил Росстат.

В январе 2024 года потребительские цены на бензин в стране выросли на 0,53%, в декабре 2023 года - на 0,03%, в ноябре снижались на 0,71%, в октябре - на 1,57%. Этому снижению предшествовал рост почти в течение всего 2023 года: в сентябре цены на бензин повышались в среднем на 2,11%, в августе - на 2,5%, в июле - на 2,2%, в июне - на 1,55%, в мае - на 0,95%, в апреле - на 0,05%, в марте - на 0,06%. До этого в феврале они снижались на 0,07%, а в январе оставались стабильными.

За январь-апрель 2024 года цены на бензин выросли на 1,21% (при общей инфляции в 2,46%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бензин в апреле 2024 года подорожал на 8,48%.

Цены на дизельное топливо в апреле 2024 года выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в марте поднялись на 0,2%, в феврале снизились на 0,1%, в январе повысились на 0,1%, в декабре 2023 г. - на 0,2%, в ноябре - на 0,3%, в октябре упали на 1,5%, в сентябре подскочили на 6,2%, в августе выросли на 4,1%, в июле - на 0,8%, в июне - на 0,3%, в мае - на 0,1%.