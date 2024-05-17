Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Наложен арест на имущество банка в пределах 463 млн евро

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в процессе по иску ООО "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к UniCredit Bank AG, сообщается в арбитражной картотеке.

Суд наложил арест на имущество АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG (Мюнхен) в пределах суммы 463 млн евро: это ценные бумаги, недвижимое имущество, денежные средства (в том числе которые будут поступать), находящиеся на всех банковских счетах (за исключением счетов типа "С" и "И"). Также арестованы доли участия в ООО "ЮниКредит Лизинг" и ООО "ЮниКредит Гарант".

В рамках принятого решения об обеспечительных мерах суд выдал шесть исполнительных листов.

"РусХимАльянс", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями Евросоюза.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. "РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Размер основной суммы иска к UniCredit о взыскании задолженности по выплате по банковским гарантиям составляет 444 млн евро.