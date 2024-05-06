Индексы МосБиржи и РТС изменились в начале торгов в пределах 0,1%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и наметившейся коррекции нефти вверх (Brent подорожала до $83,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%, подорожали бумаги "Яндекса" и подешевели бумаги АФК "Система".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,01% до 3442,14 пункта, индекс РТС снизился на 0,07% до 1183,86 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел на 3 копейки до 91,57 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1%), ОК "Русал" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Производство Polymetal в I квартале 2024 года составило 117 тыс\я унций золотого эквивалента, сообщила компания. Показатель вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения объемов отгрузки концентрата на Кызыле. Объем продаж сократился на 7%, до 116 тыс. унций золотого эквивалента. При этом выручка благодаря росту цен на золото и сокращению сроков поступления средств подскочила на 26% и ставила $294 млн.

Подешевели акции АФК "Система" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Во "втором эшелоне" подорожали акции ПАО "Россети Урал" (+13,1%, до 0,7048 рубля) на дивидендных новостях. Совет директоров компании рекомендовал акционерам на годовом собрании 31 мая принять решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета по 0,05441 рубля на каждую обыкновенную акцию. За первый квартал 2024 года рекомендовано выплатить по 0,03836 рубля на каждую обыкновенную акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 14 июня 2024 года.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", 7 мая закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" с правом на дивиденды за 2023 год. Таким образом, чтобы получить дивиденды по акциям НК, их надо приобрести не позднее 6 мая.

Закрытие реестра по дивидендам "ЛУКОЙЛа" может спровоцировать техническое снижение индексов на открытии 7 мая (в пределах 1 п.п. по индексу МосБиржи), которое не должно вводить в заблуждение. Дивидендная тематика в целом поддержит российский фондовый рынок в ближайшие месяцы, а дивидендные "гэпы" со временем могут быть успешно закрыты, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3400-3450 пунктов.

"Ситуация по ключевым акциям напряженная. Сегодня последний день бумаги "ЛУКОЙЛа" торгуются с дивидендами за 2023 год (498 рублей на акцию - прим ИФ). Во вторник акции компании и индекс МосБиржи начнут торги с сильной просадки. Вполне допускаем, что на этой неделе спрос будет сегментированным. Лучше рынка могут быть акции сталелитейщиков, где вопрос дивидендных выплат практически решен, а также повышенным спросом могут пользоваться бумаги IT-компаний", - отмечает аналитик.

Акции "Газпрома" имеют потенциал дальнейшего снижения, пока не решится судьба дивидендов за 2023 год. Вероятность того, что инвесторы получат долгожданные выплаты, по-прежнему остается, считает Головинов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,2-2% на слабых статданных, подогревших ожидания по поводу снижения ставки ФРС осенью.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тысяч, сообщило Министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 243 тысячи, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тысяч, а не на 303 тысячи, как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменений.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 52 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Более слабые, чем ожидалось, статданные изменили ожидания рынка в отношении действий Федеральной резервной системы. Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры теперь оценивают вероятность ее снижения в сентябре примерно в 49%. После заседания Федрезерва, которое завершилось в прошлую среду, участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре, отмечает MarketWatch.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Биржи Японии и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня детей.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле снизился до 52,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте и совпал с прогнозами аналитиков, чьи средние оценки приводит Trading Economics. Показатель уже 16 месяцев подряд превышает отметку 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% до $83,6 за баррель (-0,9% в пятницу), июньские фьючерсына WTI дорожали на 0,8% до $78,75 за баррель (-1,1% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.