Летом россияне дешевле всего смогут отдохнуть за границей в Абхазии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Самым доступным зарубежным направлением отдыха российских туристов летом будет Абхазия, самым дорогим - остров Бали, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии со ссылкой на данные агрегаторов и туроператоров.

"Самое доступное зарубежное массовое направление - Абхазия. На стоимость влияет внутренний перелет до Сочи, недорогой трансфер и традиционно цены на 20-30% ниже, чем в Сочи. Плюс возможность путешествовать без загранпаспорта, расплачиваться рублями и полноценно пользоваться картой "Мир", - сообщила директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

Второе место занимает Турция. По словам Домостроевой, Турция остается самым дешевым зарубежным пляжным направлением, прежде всего, благодаря большому выбору объектов размещения. В Анталье количество отелей, в том числе недорогих, кратно превосходит ассортимент в Сочи.

"На третьем месте Египет. Пакетный отдых здесь все-таки дороже, чем в Турции, потому что россияне редко бронируют отели ниже 4*. В Турции, особенно на курортах Фетхие, Даламан, Мармарис очень много отелей 3*, и они прекрасно бронируются нашими туристами. Большую конкуренцию Турции летом составляют ОАЭ, потому здесь это низкий сезон и все отели дают очень хорошие скидки, что в сочетании с разнообразной перевозкой делает направление также одним из наиболее выгодных", - сказала представитель "Интуриста".

По ее словам, среди наиболее дорогих направлений для россиян - Индонезия, точнее остров Бали, так как туда нет прямых рейсов.

"В целом дорогими можно назвать все дальнемагистральные направления, куда лететь более 6 часов. Стоимость перелета съедает большую часть турпакета. Мальдивы на прямых рейсах стоят примерно 380 тысяч рублей на двоих, на стыковочных - гораздо дороже. Дорогие Мексика, Доминикана и все карибские направления, также из-за отсутствия прямого перелета", - пояснила Домостроева.

Данные интернет-магазина туров Travelata.ru подтверждают, что Абхазия действительно стала самым доступным зарубежным направлением на лето. Сейчас поездка на неделю на двоих в среднем стоит 146 тысяч рублей, чуть дороже Египет - 210 тысяч На третьем месте оказались ОАЭ - 229 тысяч рублей. Замыкают рейтинг Шри-Ланка и Таиланд со средними чеками 237 тысяч и 252 тысячи рублей соответственно.

В тройку самых дорогих зарубежных направлений на высокий сезон входят Индонезия, Мальдивы и Куба.

"Самое дорогое направление на июль-август 2024 года - Индонезия. Средний чек путешествия туда составляет 446 тысяч рублей. На втором месте Мальдивы - 407 тысяч рублей. Куба на третьем месте: путешествие на Карибское море в среднем обойдется в 318 тысячи рублей", - сказал гендиректор сервиса Олег Козырев.

По словам экспертов, деление на дешевые-дорогие довольно условное, так как внутри каждого направления можно найти и бюджетные, и супердорогие варианты.

Как пояснила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева, Индонезия или Мальдивы недешевы из-за длительного перелета, на который приходится большая часть стоимости отдыха. Но на Мальдивах есть предложения от 200 тысяч рублей на неделю на двоих, а в Индонезии - от 259 тысяч рублей за 9 дней на двоих в курортной зоне Кута. Или, например, в Эмираты в ближайшие даты можно съездить в тур стоимостью от 59 тысяч рублей на двоих с перелетом из Москвы.

Директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская напомнила, что и в недорогой Абхазии есть отели, где отдых обойдется больше полумиллиона рублей за неделю с перелетом из Москвы в Сочи. Огромный разброс цен на размещение и в Турции: нижняя планка составляет 90 тысяч на двоих за неделю с перелетом, верхняя - 4,5 млн рублей при размещении на вилле в одном из самых дорогих отелей Белека.

По данным Минтуризма Абхазии, в 2023 году ее посетили более 1,3 млн российских туристов. Это на 150 тысяч больше, чем годом ранее. В Индонезии отдохнули около 150 тысяч россиян.