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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Группа инвесторов купит поставщика электроэнергии Allete за $6,2 млрд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Группа инвесторов во главе с канадским пенсионным фондом Canada Pension Plan Investment Board и американским инвестфондом Global Infrastructure Partners покупает американского поставщика электроэнергии из возобновляемых источников Allete Inc. примерно за $6,2 млрд с учетом долга, говорится в пресс-релизе Allete.

Консорциум выплатит денежные средства в размере $67 за каждую акцию Allete.

Закрытие сделки ожидается в середине 2025 года. В ее результате Allete станет частной компанией.

Крупнейшее подразделение Allete - компания Minnesota Power - обслуживает 150 тысяч физических лиц, 14 муниципалитетов и ряд крупнейших промышленных предприятий США.

СМИ в декабре 2024 года сообщали, что Allete рассматривает возможность своей продажи.

США Allete Minnesota Power Global Infrastructure Partners Canada Pension Plan Investment Board
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