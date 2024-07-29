Парламент Абхазии одобрил соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии на заседании в понедельник ратифицировал соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения с дохода.

"Соглашение подготовлено в рамках развития общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, развития экономических отношений между двумя государствами и укрепления сотрудничества в налоговых делах. Оно будет способствовать продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами", - говорится в пояснительной записке.

Постоянный представитель президента в парламенте Батал Айба заявил, что соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемые Абхазией и РФ в соответствии с законодательством каждого государства, независимо от способа их взыскания.

Соглашение было подписано 7 мая в Сухуме.