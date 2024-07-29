Поиск

Парламент Абхазии одобрил соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии на заседании в понедельник ратифицировал соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения с дохода.

"Соглашение подготовлено в рамках развития общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией, развития экономических отношений между двумя государствами и укрепления сотрудничества в налоговых делах. Оно будет способствовать продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами", - говорится в пояснительной записке.

Постоянный представитель президента в парламенте Батал Айба заявил, что соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемые Абхазией и РФ в соответствии с законодательством каждого государства, независимо от способа их взыскания.

Соглашение было подписано 7 мая в Сухуме.

Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Олимпийские игры-2024

В Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

В Париже вновь отменили тренировку триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Несколько латиноамериканских стран усомнились в результатах выборов в Венесуэле

Несколько латиноамериканских стран усомнились в результатах выборов в Венесуэле

Во Франции восстановили движение поездов после крупного сбоя

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Нефть Brent подорожала до $81,45 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 1-1,6%

Уолл-стрит в пятницу закрылась ростом индексов на 1-1,6%

ВВС и артиллерия Израиля нанесли удары по ливанским городам

Глава МИД Израиля ответил на предупреждение Эрдогана о возможной интервенции

Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль для поддержки палестинцев

Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль для поддержки палестинцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });