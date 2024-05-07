Рубль во вторник не изменился к бивалютной корзине перед длительными выходными

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и китайский юань немного ослабли, евро, напротив, подрос на Московской бирже по итогам вторника; рубль почти не изменился к бивалютной корзине с учетом смешанной динамики в основных парах и перед вторыми за месяц длительными праздничными выходными.

Курс доллара США составил 91,1 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 24 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,83 руб./EUR1, подорожав на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,4 копейки, до 94,58 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,85 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к бивалютной корзине по итогам вторника перед длительными выходными из-за празднования Дня Победы 9 мая. Позитивное влияние на рубль продолжает оказывать решение Минфина РФ в два раза уменьшить объем дневной покупки валюты/золота в рамках бюджетного правила, о котором стало известно накануне.

Ведомство с 8 мая по 6 июня планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей.

Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей). Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 183,58 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля составило минус 72,65 млрд руб.

Комментарии аналитиков

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рубль во вторник продолжает выглядеть уверенно, при этом, как и накануне, доллар ненадолго заглянул чуть ниже 91 руб., после чего начал медленно отыгрывать потери над этой отметкой. "На этот раз рубль не отреагировал слабостью на окончание налогового периода. Более того, нацвалюта укрепилась. Текущий баланс факторов благоприятствует рублю, предложение иностранной валюты и спрос на нее близки к относительному равновесию. Факторы поддержки сохраняются - продлено действие правила обязательного возврата экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ в майском периоде увеличатся примерно в десять раз, денежно-кредитная политика остается жесткой. При этом в курс с временным лагом могут транслироваться более высокие цены на нефть, формировавшиеся в марте-апреле. В то же время доллар усилился на мировом рынке, индекс DXY снова выше 105 п. По нашим оценкам, краткосрочно пара "доллар-рубль" продолжит двигаться в пределах 91-92 руб./$1", - говорит Бахтин.

Валютная пара "доллар-рубль", вероятно, будет торговаться в диапазоне 90,5-92 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Минфин объявил в понедельник, что с 8 мая сокращает объемы покупки иностранной валюты/золота в два раза, до 5,5 млрд руб. в день. Это предполагает соответствующее увеличение продаж валюты Банком России на открытом рынке (с 0,6 млрд до 6,25 млрд руб. в день). Продажи ЦБ не очень существенны по сравнению со среднедневными оборотами в паре "юань-рубль" (5-6%), однако их начало в ближайшие дни способно помочь рублю и нивелировать некоторое ожидаемое нами сокращение продаж со стороны экспортеров: доллар может перейти к проторговке диапазона 90,5-92 руб./$1, а юань - диапазона 12,5-12,6 руб., - пишет эксперт в обзоре. - В дальнейшем продажи ЦБ, реализуемые в юаневом сегменте, скорее будут сдерживать волатильность на рынке. По-прежнему основным триггером курсообразования, по нашему мнению, останется активность экспортеров, продающих валюту в соответствии с требованиями продленной программы по обязательной продаже валютной выручки".

Возможна высокая волатильность рубля в текущем месяце из-за разовых факторов, при этом в целом у национальной валюты больше шансов на укрепление, чем ослабление, по итогам мая пара "доллар-рубль" будет торговаться вблизи уровня 92 руб./$1, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"В праздничные дни на курсе рубля могут сказываться такие факторы, как неравномерное предложение валюты со стороны экспортеров, провоцирующее волатильность. Полагаем, оно станет стабильно высоким только во второй половине месяца, ближе к дате налоговых выплат (28 мая). Тем временем продолжается выкуп бизнесов у иностранных компаний. Здесь важным индикатором становится динамика пары "евро-рубль": по сильным скачкам этого курса можно определить время начала и окончания таких сделок. В отсутствие валютной ликвидности, что имеет место сейчас, данные продажи могут иногда отрицательно влиять на российскую валюту, - пишут эксперты в обзоре. - Приближается летний дивидендный сезон, когда растет спрос крупных российских компаний на рубли, необходимые для распределения выплат акционерам. В первую очередь на динамику курса отечественной валюты повлияют экспортеры. Так, "ЛУКОЙЛ" выплатит дивиденды до 22 мая на общую сумму 345 млрд руб. В свете этого фактора курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих уровней до конца мая и в целом российская валюта сильнее, чем в 1К24. Важно отметить, что во 2К24 должна сохраниться сильная волатильность из-за несоответствия валютного спроса и предложения".

Цены на нефть

Падение цен на нефть замедлилось вечером во вторник, инвесторы оценивают прогнозы добычи в странах ОПЕК+ и геополитическую ситуацию.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подешевели на 0,19%, до $83,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,08%, до $78,41 за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил "Интерфаксу", что возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока анализируется. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он.

Текущая цена на нефть отражает рыночную ситуацию на рынке, прокомментировал он журналистам снижение стоимости нефти. "$5 за баррель - не такая большая волатильность", - сказал Новак, отвечая на вопрос, является ли снижение цены следствием того, что рынок перестал закладывать премию из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

"Рынок реагирует на наличие остатков, на спрос, на темпы роста экономик в мире, поэтому цена абсолютно нормальная, адекватно отражающая текущую ситуацию", - подчеркнул Новак.

Минэкономразвития опубликовало цену нефти сорта Urals за апрель, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель.

В марте эта цена составила $70,34 за баррель, в феврале - $68,33 за баррель, в январе - $64,14 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета НДПИ выбирается максимальная из двух - Brent (NSD) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), пока ее нет, то $2 за баррель.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 мая на 18,93 копейки, до 91,1231 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,68 копейки, до 98,3062 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник понизился на 24,89 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,1246 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 16,32 копейки, до 91,1516 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 399,94 млн, из которых $426,734 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $973,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 25,27 копейки, до 98,2533 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 6,89 копейки, до 98,3935 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR452,837 млн, из которых EUR154,318 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR298,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 7 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 228,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 228,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 мая, банки разместили 2 трлн 090 млрд рублей (при лимите 2 трлн 090 млрд рублей и спросе 2 трлн 218,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,82% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 660,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 660 млрд рублей и спросе 660,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 мая выросла на 23 базисных пункта - до 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась во вторник на 1 базисный пункт - до 15,87% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 16,02% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 1 базисный пункт, до 16,09% годовых.