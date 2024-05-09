Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР и Венгрии не зависят от международной обстановки

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Венгрию с государственным визитом, заявил, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами не зависят от изменений в обстановке в мире.

"Я верю, что независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Венгрия будут продолжать смотреть на двусторонние отношения с широкой и долгосрочной точки зрения, упорно трудиться и смело двигаться вперед, работать сообща над созданием сообщества, объединяющего человеческие судьбы, и вносить должный вклад в укрепление мира и стабильности во всем мире", - цитирует МИД КНР заявление китайского лидера, распространенное по прибытии в Будапешт.

Он отметил успешное развитие партнерских отношений между Китаем и Венгрией, растущий уровень взаимного доверия, и подчеркнул: "Тесная координация и сотрудничество в международных и региональных делах создали модель для нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, честности и правосудии, на взаимовыгодном сотрудничестве".