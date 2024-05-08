IT-разработчик "СКБ Контур" купил оператора инфосистем Docrobot

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "СКБ Контур" приобрела ЭДО-провайдера для ритейла и оператора информационных систем Docrobot, сообщает "СКБ Контур".

Сделка была заключена между "СКБ Контур" и фондом прямых инвестиций UFG Private Equity, ее сумма не раскрывается. По данным "Коммерсанта", она составила 1,5 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Производственная фирма "СКБ Контур" (входит в группу "СКБ Контур") 6 мая стало владельцем 100% уставного капитала ООО "Э-Ком" (юрлицо Docrobot). Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе группы, в нее вошли только российские активы Docrobot.

"Docrobot имеет многолетний опыт внедрения EDI-систем, так что состоявшаяся сделка позволит компаниям усилить позиции на этом направлении", - сказал через пресс-службу директор по развитию "СКБ Контура" Илья Бублик.

Уточняется, что все ранее согласованные обязательства со стороны "СКБ Контур" и Docrobot будут исполнены в полном объеме, рабочий коллектив сохранен.

Docrobot - разработчик SaaS-сервисов и enterprise-решений для B2B и B2G взаимодействия, указано на сайте компании. Работает с 2006 года. Главный офис находится в Москве, второй - в Алма-Ате. В числе клиентов указаны X5 Group, "Леруа Мерлен" и некоторые другие крупные компании.

По данным отчетности ООО "Э-Ком", компания в 2023 году получила выручку около 761,1 млн рублей (снижение на 3,7% к 2022 году), чистый убыток - порядка 49,4 млн рублей (против чистой прибыли в 114,6 млн рублей годом ранее).