Акционеры нидерландской X5 утвердили невыплату дивидендов за 2023 год

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Акционеры нидерландской X5 Retail Group, чьи корпоративные права в отношении российской "дочки" (ООО "Корпоративный центр Икс 5") были приостановлены в конце апреля, утвердили вопрос о невыплате дивидендов за 2023 год.

Как сообщила компания, акционеры также утвердили годовой отчет X5 за 2023 год, финансовый отчет за прошедший год, предложение об изменении политики вознаграждения набсовета, а также отчет о вознаграждениях за 2023 год.

Крупнейшим акционером X5 Retail является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%).

В конце марта российский Минпромторг подал в суд заявление о приостановке корпоративных прав холдинговой компании X5 Retail Group в отношении ООО "Корпоративный центр Икс 5". Это юрлицо включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагает возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам. Как сообщали в компании, решение также означает, что российские держатели и конечные владельцы GDR X5 будут обязаны принять акции российской "дочки" пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность допускается.

Суд 1 апреля принял заявление Минпромторга к производству и привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Альтэкс" (Москва), кипрскую компанию Speak Global Limited и Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по Москве.

"Московская биржа" 1 апреля решила приостановить торги глобальными депозитарными расписками (GDR) X5 Retail Group с 5 апреля в связи с этим иском.

В конце апреля Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минпромторга к X5 Retail Group о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".