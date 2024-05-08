Инфляция в РФ с 3 по 6 мая составила 0,09%, в годовом выражении ускорилась до 7,8%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 3 по 6 мая (за 4 дня) составила 0,09% после 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), 0,08% с 16 по 22 апреля, 0,12% с 9 по 15 апреля и 0,16% со 2 по 8 апреля, сообщил в среду Росстат.

Из-за праздников в этот раз замер динамики цен проводился за 4 дня после предыдущего расчета за 10 дней вместо традиционных 7 дней. Основной причиной ускорения инфляции стал существенный рост цен на авиабилеты после их значительного снижения неделей ранее (динамика в праздничные дни очень волатильна).

С начала месяца рост цен в РФ к 6 мая составил 0,1%, с начала года - 2,48%.

Из данных конца апреля-начала мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 мая ускорилась до 7,81% с около 7,7% на 2 мая после 7,82% на 22 апреля (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 17 мая в отчете о месячной инфляции за апрель.

Плодоовощная продукция с 3 по 6 мая подешевела на 0,2% (с 23 апреля по 2 мая подешевела на 0,7%), в том числе цены на огурцы снизились на 4,8%, на помидоры - на 1,3%. Одновременно выросли цены на морковь на 3,8%, свеклу - на 3,3%, капусту - на 2,6%, картофель - на 1,6%, лук - на 1,2%, яблоки - на 1,1%.

За период с 3 по 6 мая значительно выросли цены на свинину - на 0,7%, баранину - на 0,3%. В то же время снизились цены на куриные яйца - на 0,8%.

Среди непродовольственных товаров с 3 по 6 мая выросли цены на плиты ДСП - на 0,6%, доски обрезные - на 0,4%. Одновременно подешевели: телевизоры, легковые автомобили иностранных марок - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 3 по 6 мая выросла на 6,6% (с 23 апреля по 2 мая снизилась на 8,3%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 мая также на уровне 7,81% (после 7,75% на 2 мая), соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Ведомство высчитывает годовую инфляцию по другой методологии, чем ЦБ - исходя из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года.

"За период с 3 по 6 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,09%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,02%. Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась (0,22%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,04%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе рост цен также замедлился (до 0,02%): возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, подешевели иномарки. В секторе услуг инфляция составила 0,51% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, ужесточив при этом сигнал. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - заявил ЦБ в своем комментарии по итогам совета директоров 26 апреля.

ЦБ при этом 26 апреля повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%, а прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году вырос до 15-16% с 13,5-15,5%.

Большинство членов совета директоров 26 апреля поддержали сохранение ключевой ставки, но были и мнения в пользу ее повышения, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

"Подавляющее большинство участников были за сохранение ставки. При этом все согласились, что пространство для снижения ставки снизилось. Но были и отдельные мнения по повышению ключевой ставки", - сказала она.

Набиуллина 26 апреля также заявила, что в базовом сценарии ЦБ может начать снижать ставку во II полугодии. При этом она не исключила и возможность альтернативного сценария, когда процесс дезинфляции остановится или будет слишком медленным, тогда возможно и сохранение ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.