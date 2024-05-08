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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Рубль в среду упал к основным валютам на закрытии позиций перед длительными выходными

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам среды; рубль подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций игроками в условиях "тонкого" рынка между праздничными длительными выходными.

Курс доллара США составил 91,95 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 84,25 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,92 руб./EUR1, подорожав на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,16 копейки, до 95,08 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,95 копейки - до 12,63 руб.

Комментарии экспертов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам торгов в среду на "тонком" рынке перед длительными выходными из-за празднования Дня Победы 9 мая. Дополнительное давление на рубль оказывало падение цен на нефть, поддержку - решение Минфина РФ в мае в два раза уменьшить объем дневной покупки валюты/золота в рамках бюджетного правила по сравнению с апрелем.

Ведомство с 8 мая по 6 июня планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей. Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей).

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, в среду рубль достаточно резко терял свои позиции к доллару, курс которого поднимался выше 92 руб. Причем, по его словам, с конъюнктурной точки зрения это движение выглядело естественным – рубль неожиданно сильно укрепился в первые дни мая, и в преддверии вторых длинных майских выходных часть инвесторов предпочла покупать доллары, сокращая риски ухудшения обстановки на глобальных рынках.

"В первую очередь, речь может идти о рынке нефти – котировки Brent не могут удержаться на уровне $84, цена может снизиться до $80-81 за баррель. Сильного потенциала роста курса доллара мы пока не видим и слабость рубля считаем временной. Учитывая близость начала автомобильного сезона в США, коррекционные настроения, скорее, будут носить ограниченный и временный характер. Кроме того, внутренние факторы будут оказывать поддержку рублю. В их числе - увеличение продаж юаней со стороны Банка России с 0,6 млрд руб. до 6,25 млрд руб., - следствие сокращения Минфином объемов покупки иностранной валюты/золота в 2 раза, до 5,5 млрд руб. в день. И второй фактор - реализация экспортерами накопленной за майские праздники экспортной выручки. Мы ожидаем, что в начале следующей недели доллар вернется в диапазон 90,5-92 руб.", - говорит Локтюхов.

"В среду, 8 мая, российский рубль снизился. Снижение курса рубля объясняется приближением длинных выходных в России. Дополнительное давление могло сформироваться со стороны падения цен на нефть. Весомой поддержкой для рубля все также сохраняется жесткая монетарная политика Банка России и его высокая ключевая ставка", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту вечером в среду после выхода данных о запасах в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве подорожали на 0,63%, до $83,67 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,85%, до $79,04 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей до 459,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали падение на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения на 500 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю увеличились на 1,88 млн баррелей.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на длительные праздничные выходные и следующий понедельник на 70,08 копейки, до 91,8239 руб./$1, и увеличил курс евро на 63,99 копейки, до 98,9461 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 40,73 копейки по отношению ко вторнику и составил 91,5319 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск укрепился на 66,59 копейки, до 91,8175 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 288,473 млн, из которых $395,823 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $892,65 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 40,05 копейки, до 98,6538 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 53,97 копейки, до 98,9332 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR573,11 млн, из которых EUR192,455 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR380,655 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 мая упала на 4 базисных пункта - до 16,14% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в среду на 2 базисных пункта - до 15,89% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 16,02% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев выросла относительно вторника на 2 базисных пункта, до 16,11% годовых.

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