Индекс Stoxx Europe 600 вырос 5-е торги подряд, обновил рекорд

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продолжили рост в четверг на ожиданиях снижения процентных ставок центральными банками в ближайшее время.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился по итогам пятой сессии подряд. Он прибавил 0,2% и достиг 516,77 пункта, обновив исторический максимум.

Германский индикатор DAX поднялся на 1% и также достиг рекорда. Британский FTSE 100 вырос на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%.

Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. Ставка находится на максимальной отметке с 2008 года.

При этом глава британского ЦБ Эндрю Бейли в ходе пресс-конференции дал понять, что регулятор не исключает возможности смягчения политики на следующем заседании. Снижение ставки в июне "не исключено", но и не является "решенным делом", заявил он. "Вероятно нам придется снижать ставку в ближайшие кварталы, и, возможно, более существенно, чем сейчас прогнозирует рынок", - сказал Бейли.

Котировки акций Infineon Technologies выросли по итогам торгов на 2,3%, Siemens - на 1,4%, Siemens Energy - на 3,3%, Schneider Electric - на 1,5%, Stellantis - на 2,2%, Renault - на 0,9%, Carrefour - на 2,3%.

Также прибавили в цене бумаги нефтепроизводителей TotalEnergies - на 1,7%, Shell - на 0,6%, BP Plc - на 0,7%.

Исключением из общей тенденции стал только испанский рынок: индекс IBEX 35 снизился на 0,9%. В том числе подешевели бумаги Inditex и International Consolidated Airlines Group - на 2% и 1% соответственно.

Кроме того, цена акций банка BBVA рухнула на 6,7% после того, как он сделал недружественное предложение о покупке Banco de Sabadell за 11,5 млрд евро.