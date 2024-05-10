Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, однако "бычий" настрой в преддверии выходных сдержала просевшая нефть (Brent откатилась к $83,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал рубеж 3450 пунктов, но удержать его не смог; в лидерах роста выступили акции "Мечела" (+3,9%), ПАО "Полюс" (+2,5%) и "Интер РАО" (+2,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3449,78 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1178,02 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар к 18:50 вырос до 92,26 рубля (+0,31 рубля).

За неделю индекс МосБиржи подрос на 0,2%, индекс РТС просел на 0,6% на фоне роста доллара на 0,66 рубля.

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