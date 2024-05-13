Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров пройдет 14 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, - 21 мая.

Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х.

По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды акционером. Финальные дивиденды за 2021 год компания также не выплачивала, по итогам 9 месяцев 2021 года выплаты составили 35 рублей на акцию, в сумме - 6,29 млрд рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на "Московской бирже".