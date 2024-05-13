Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил рост цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и наметившейся коррекции нефти вверх (Brent отскочила к $82,7 за баррель после утреннего отката ниже $82,3). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, лидируют акции "Аэрофлота".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3460,71 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1184,26 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 92,04 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,5%), АФК "Система" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +1,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "ТКС Холдинг" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги ОК "Русал" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Совет директоров ПАО "М.Видео" (+1,5%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Также стало известно, что совет директоров принял решение дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке (17% от уставного капитала), причем компания получила предварительное согласие от одного из акционеров группы – инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" – о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки.

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник продолжит расти.

"С оптимизмом смотрим на акции Сбербанка, сталелитейщиков и "Татнефти", которые должны поддержать российский рынок. При этом допускаем снижение бумаг "ЛУКОЙЛа" из-за прошедшей дивидендной отсечки. Мы по-прежнему ждем их восстановления, но в течение предстоящей торговой недели может ощущаться давление со стороны продавцов", - считает аналитик.

Зарубежные фондовые индексы

В США в пятницу индексы акций S&P 500 и Dow выросли на 0,2-0,3%, незначительно просел Nasdaq (-0,03%); инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

Профицит американского госбюджета в апреле составил $210 млрд, что на 19% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($176,2 млрд), сообщило министерство финансов страны. Положительное сальдо зафиксировано впервые за восемь месяцев. Доходы бюджета США увеличились на 22% до $776 млрд, расходы – на 23% до $567 млрд.

За семь месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $855 млрд, во многом из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за семь месяцев составили $624 млрд, что на 36% больше показателя годичной давности.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,2%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете статуправления страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Инфляция была зафиксирована по итогам третьего месяца подряд, при этом она ускорилась по сравнению с 0,1% в марте.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле упали на 2,5% относительно того же месяца годом ранее (в марте они рухнули на 2,8%). Снижение показателя произошло девятнадцатый месяц подряд.

Гонконгский Hang Seng растет на акциях технологических и ориентированных на потребителей компаний и находится на максимальном уровне за девять месяцев, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены отыграли большую часть просадки на азиатских торгах в рамках локальной коррекции, однако глобальным негативом выступают опасения по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $82,74 за баррель (-0,1% и -1,3% в пятницу), июньская цена WTI - $78,23 за баррель (-0,03% и -1,3% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,2%, тогда как WTI подросла на 0,2%.

В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули на сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне в течение длительного времени, а также слабые статданные Мичиганского университета.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три и составило 496 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну, до 103 штук.