Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (цена Brent находится у $83,4 за баррель) в ожидании свежей статистики по инфляции в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,1-0,2%, при этом локомотивом роста выступают акции "Газпрома".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3464,98 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1195,14 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 91,3 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Яндекса" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%), акции "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Сбербанк в апреле получил 131,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 120,7 млрд руб. годом ранее; прибыль банка в январе-апреле составила 495,1 млрд руб. против 470,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчете кредитной организации.

Подешевели акции "ТКС Холдинг" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в ближайшее время будет двигаться в диапазоне 3450-3500 пунктов.

"Взгляд на рынок позитивный. Вполне вероятно, мы сможем увидеть обновление годовых максимумов до конца недели. С оптимизмом смотрим на акции "Аэрофлота", который во вторник опубликует операционные результаты за апрель", - отмечает он.

Поддержку рынку накануне оказали подросшие бумаги "Газпрома" в район 158 рублей за штуку. Одной из возможных причин спроса может быть запланированный визит президента РФ Владимира Путина в Китай, который должен состояться в ближайшее время. СД "Роснефти" до сих пор не дал рекомендацию по дивидендам за 2023 год, ожидания этих новостей подогревает спрос на акции компании, полагает Головинов.

Аналитики "Цифра брокер" также отмечают, что на рынке акций РФ сохраняется умеренный оптимизм. Рубль с начала недели укрепляется после публикации протокола обсуждения ключевой ставки на заседании Банка России в апреле. Ключевые моменты обсуждения: экономика проявляет устойчивость к жесткой монетарной политике благодаря сильному внутреннему спросу, обусловленному ростом доходов и исторически низким уровнем безработицы, что позволяет сохранять высокую потребительскую и кредитную активность. Банк России отмечает проинфляционный баланс рисков и ожидает годовую инфляцию на уровне 7,7% к концу II квартала текущего года. Регулятор намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия более продолжительный период времени, не исключая возможности повышения ставки на ближайших заседаниях.

"Яндекс" накануне объявил условия обмена акций Yandex N.V. "Условия обмена для акционеров на МосБирже и "СПБ Бирже" соответствуют нашим ожиданиям и представляются справедливыми. Более того, мы полагаем, что с учетом имеющихся ограничений данное предложение учитывает интересы максимально возможного круга инвесторов", - считают эксперты "Цифра Брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США накануне индексы акций изменились на 0,02-0,3%, Dow (-0,2%) прервал 8-дневный подъем. На этой неделе внимание инвесторов приковано к данным об инфляции в США, которые будут обнародованы в среду.

Как ожидают аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 3,4% с 3,5% в марте. Без учета топлива и продуктов питания (индекс CPI Core) цены выросли на 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,8% месяцем ранее, полагают эксперты.

На прошлой неделе ряд представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) заявили, что процентная ставка может быть вовсе не снижена в 2024 году и пока о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) думать рано.

Между тем заместитель председателя американского ЦБ Филип Джефферсон накануне отметил, что ФРС следует сохранять ограничительную ДКП до тех пор, пока не появятся дополнительные свидетельства того, что инфляция в США движется к целевому показателю в 2%.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,03%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Цены производителей в Японии в апреле увеличились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил ЦБ страны во вторник. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. В марте подъем показателя был аналогичным, это максимальные темпы роста с октября 2023 года.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. В марте в помесячном выражении был отмечен рост на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно марта они поднялись на 0,5%. Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и подъема на 0,5% в помесячном.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались в ожидании отраслевых новостей.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,35 за баррель (+0,01% и +0,7% накануне), июньская цена WTI - $79,11 за баррель (+0,01% и +1,1% в понедельник).

Внимание трейдеров во вторник направлено на ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, они продолжают оценивать вероятность продления альянсом действующих ограничений на встрече 1 июня.

Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани в минувшую субботу заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже в воскресенье министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Инвесторы также ждут данных о динамике цен производителей и потребительских цен в США за апрель, которые, вероятно, позволят оценить вероятность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Эти отчеты будут обнародованы во вторник и среду соответственно.