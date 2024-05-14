"Светофор Групп" планирует разместить в ходе IPO на СПВБ 10% акций, по 56,25 руб./штука

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Светофор Групп", развивающее онлайн-платформу для подготовки водителей, в рамках подготовки к IPO продало брокеру ИФК "Солид" почти 2,5 млн акций – для последующего предложения неограниченному кругу лиц на Санкт-Петербургской валютной бирже. Соответствующее решение принял совет директоров ПАО 13 мая. Об этом говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации.

По условиям сделки, "Светофор Групп" продает 2 млн 481 тыс. 500 штук привилегированных акций по 56,25 руб. каждая. "Солид" будет осуществлять оплату акций за счет средств, вырученных от перепродажи бумаг на торгах СПВБ.

При этом акции должны быть оплачены не позднее 31 мая.

Если на торгах будет реализован весь объем предложения, "Светофор Групп" выручит от IPO 139,58 млн рублей. Free float в этом случае составит 10%.

Если акции не удастся продать в полном объеме – "Солид" вернет оставшиеся бумаги обратно эмитенту до 7 июня.

В бухотчете ПАО "Светофор Групп" за 2023 год говорится, что уставный капитал компании состоит из 24 млн 815 тыс. 000 акций номинальной стоимостью 1 руб., из них привилегированных - 2 млн 481 тыс. 500 штук.

Исходя из размера уставного капитала, компания оценила себя перед IPO практически в 1,4 млрд рублей.

Компания создана в сентябре 2010 года как ООО "ПДД.ТВ", преобразована в ПАО "Светофор Групп" в 2019 году. Бенефициаром и гендиректором ПАО является Артем Догаев.

С 2014 года "Светофор Групп" развивает интерактивную систему онлайн-обучения, учитывающую и анализирующую индивидуальные психофизиологические особенности пользователя, а также образовательные продукты на базе технологии виртуальной реальности (VR) для использования с VR-очками и с помощью виртуального преподавателя, функционирующего на базе искусственного интеллекта (ИИ). "Светофор Групп" является резидентом "Сколково" и включена в сектор "Роста" Биржи ММВБ.

В 2023 году выручка "Светофор Групп" выросла на 48,6% до 461,7 млн рублей, EBITDA составила 126,8 млн рублей, увеличившись за год на 15,2%. Рентабельность по EBITDA снизилась до 27,5% с 35,4%.