ОПЕК перешла к таргетированию поставок из стран, не входящих в "ОПЕК+"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ОПЕК начала таргетировать предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, а не стран "не-ОПЕК".

Россия ранее учитывалась в числе стран "не-ОПЕК", при этом три страны ОПЕК не участвуют в сделке ОПЕК+, но учитываются в отчете в числе стран "ОПЕК+" (Ливия, Венесуэла и Иран, общая добыча которых в апреле составила 5,2 млн б/с).

Ожидается, что поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с - до 53 млн б/с, что соответствует оценке предыдущего месяца, говорится в отчете. В 2025 году этот показатель вырастет еще на 1,1 млн б/с - до 54,1 млн б/с, что на уровне расчетов предыдущего месяца.

Так, считают эксперты, в феврале уже восстановилось производство жидких углеводородов в США после остановок в январе, вызванных погодными условиями. Соответственно, ожидается, что США увеличат производство ЖУВ в 2024 году на 0,4 млн б/с - до 21,34 млн б/с (соответствует предыдущему прогнозу), а в 2025 году - еще на 0,5 млн б/с, до 21,84 млн б/с (как и в апрельском прогнозе). Также ожидается рост добычи в Канаде, Бразилии и Норвегии.

Производство жидких углеводородов в странах "не-ОПЕК+" в 2025 году вырастет за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии, а основное снижение придется на Анголу (с 2024 года вышла из ОПЕК).

Добыча только нефти (конденсат в сделке не учитывается) странами ОПЕК+ в апреле увеличилась на 246 тысяч б/с - до 41,02 млн б/с.