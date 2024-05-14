Рубль слегка подорожал к доллару и подешевел к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Во вторник на торгах на "Московской бирже" доллар немного подешевел, евро подорожал, рубль слегка подешевел к бивалютной корзине с учетом более заметного снижения в паре с евро и на фоне усиливших падение котировок нефти.

К 19:00 доллар дешевел на 6 копеек, до 91,29 рубля. Евро к этому времени дорожал на 39,75 копейки, до 98,95 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 14,59 копейки, до 94,74 рубля. Юань подорожал на 3,2 копейки - до 12,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника небольшой смешанной динамикой к основным валютам, отыгрывая падение доллара к основным валютам на рынке Forex. Пара "евро-доллар" подрастает на глобальном рынке на закрытии позиций после публикации данных о динамике цен производителей в США за апрель и выступлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Ни свежие данные, ни выступление председателя американского центробанка не внесли в ожидания рынков ничего нового, поэтому инвесторы приступили к фиксации прибыли после роста доллара в последнее время.

Инфляция в США в ближайшие месяцы будет замедляться, прогнозирует Пауэлл. "Я ожидаю замедления инфляции", - сказал он на годовом собрании нидерландской Ассоциации иностранных банкиров (Foreign Bankers' Association) в Амстердаме.

Пауэлл склоняется к тому, что помесячные темпы роста потребительских цен снизятся до уровней конца прошлого года, однако не до конца уверен в этом: "Я бы сказал, что моя уверенность не так высока, как раньше, учитывая статистику первых трех месяцев года".

Вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезером он оценивает как невысокую: "Не думаю, что исходя из последних данных вероятно, что следующим нашим шагом будет подъем ставок". По его словам, вероятнее сохранение ключевой ставки на текущем уровне.

Как и на пресс-конференции после последнего заседания ФРС, он отметил, что американскому ЦБ нужно проявить терпение и дольше сохранять ставки на текущем уровне, чтобы обеспечить дезинфляцию.

При этом опубликованные во вторник данные об апрельской динамике цен производителей в Штатах Пауэлл назвал "весьма смешанными", обратив внимание на пересмотр в сторону снижения мартовского показателя. "Я бы не назвал эти данные "горячими", - сказал он.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами за год, сообщило Минтруда. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics. По пересмотренным данным, в марте индекс PPI увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

ФРС удерживает ключевую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Глава центробанка считает ее ограничительной, или снижающей спрос. Многие экономисты и аналитики, как пишет MarketWatch, ставят эту позицию под сомнение.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, курс рубля к доллару во вторник двигался в диапазоне 91,1-91,6, что может говорить о достижении локального баланса между предложением иностранной валюты и спросом на нее. "Не исключено, что в курс с временным лагом транслируются более высокие цены на нефть, установившиеся в апреле. Также на стороне рубля выступают высокие ставки, нормы обязательной продажи экспортной выручки и ежедневные валютные интервенции ЦБ, которые с 8 мая увеличились почти в 10 раз. Доллар на мировом рынке держится без особых изменений, индекс DXY курсирует у 105 п. Завтра это спокойствие может нарушиться публикацией данных о темпах роста потребительских цен (ИПЦ) в США в апреле. Краткосрочно ожидаем, что пара "доллар-рубль" удержится в зоне 91-93 рубля/$1", - говорит Бахтин.

В краткосрочной перспективе пара "доллар-рубль" продолжит торговаться в диапазоне 90-94 руб./$1, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Рубль остается стабильным благодаря обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткой монетарной политике ЦБ и относительно высоким ценами на нефть. Кроме этого, на прошлой неделе Минфин опубликовал параметры покупок валюты в рамках бюджетного правила, так что продажи валюты вырастут до 6,2 млрд рублей, что также окажет поддержку курсу рубля", - отмечает эксперт.

Снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник после публикации данных о ценах производителей в США.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,32%, до $82,25 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,54%, до $77,9 за баррель.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с. Как и месяцем ранее, ожидается, что в 2025 году потребление нефти увеличится еще на 1,85 млн б/с - до 106,31 млн б/с, говорится в майском отчете организации.

Ее специалисты прогнозирует, что поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с - до 53 млн б/с, что соответствует оценке предыдущего месяца. В 2025 году этот показатель увеличится еще на 1,1 млн б/с - до 54,1 млн б/с.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 15 мая на 27,39 копейки, до 91,3591 рубля, и уменьшил курс евро на 18,04 копейки, до 98,6682 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник уменьшился на 36,89 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,3323 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск упал на 32,26 копейки, до 91,3434 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 273,46 млн, из которых $313,913 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $959,547 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 29,82 копейки, до 98,5839 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 18,48 копейки, до 98,6999 рубля. Объем торгов евро составил 427,617 млн евро, из которых 103,447 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 324,17 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 14 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1 740 млрд рублей (при лимите 1 740 млрд рублей и спросе 1 936,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,83% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 мая, банки разместили 2 228,5 млрд рублей (при лимите 2 380 млрд рублей и спросе 2 228,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 мая поднялась на 20 базисных пунктов - до 16,21% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась во вторник на 2 базисных пункта - до 15,95% годовых, на 3 месяца - повысилась на 1 базисный пункт, до 16,03% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев выросла относительно понедельника также на 1 базисный пункт, до 16,16% годовых.