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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Единственным владельцем Александровского НПЗ в Томской области стала его гендиректор

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Александровский НПЗ" (Томская область) Мария Гредасова стала единственным владельцем 100% уставного капитала компании.

Из уставного капитала НПЗ вышла Юлия Арефьева, ранее ей принадлежало 50% компании. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 14 мая.

Связаться с НПЗ "Интерфаксу" не удалось.

Также Арефьева вышла из уставных капиталов ООО "Север" (Москва", занимается продажей топлива) и ООО "Топлайн" (Северск, занимается производством нефтепродуктов). Единственным бенефициаром этих компаний также стала Гредасова.

Арефьева и Гредасова вошли в число совладельцев Александровского НПЗ, "Севера" и "Топлайна" в 2013 году, все компании принадлежали им в равных долях.

В феврале 2024 года управление ФНС России по Томской области инициировало дело о банкротстве Александровского НПЗ . Но уже в апреле завод заключил мировое соглашение УФНС, предусматривающее уплату 71 млн рублей долга. НПЗ будет ежемесячно в течение трех лет гасить долг равными частями, уплачивая также проценты. Суд прекратил производство по делу о банкротстве.

ООО "Александровский нефтеперерабатывающий завод" создано в 2003 году, зарегистрировано в Томске. В середине 2000-х годов НПЗ принадлежал шведской West Siberian Resources, добывавшей нефть в Томской области, а также в Республике Коми и Волго-Уральском регионе.

Томская область Александровский НПЗ Юлия Арефьева Мария Гредасова West Siberian Resources
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