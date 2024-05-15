В ЦБ считают, что штрафы за манипулирование на фондовом рынке нужно повышать

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Действующие штрафы за манипулирование на фондовом рынке никак не влияют на эту проблему, нужно их повышать, соотнося с размером причиненного вреда, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие, 5-10 тыс. рублей - это о чем? Ни о чем!", - сказала она на конференции НАУФОР в среду, отвечая на вопрос Олега Вьюгина о том, какие основные риски для фондового рынка страны видит регулятор.

"На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать, то есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования", - заявила Набиуллина.