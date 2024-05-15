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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

МТС завершила консолидацию развлекательных активов в субхолдинг "МТС Медиа"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Учрежденное в феврале ООО "МТС Медиа" завершило консолидацию развлекательных активов группы ПАО "МТС" и будет развиваться как отдельная вертикаль.

"Медиа - одно и самых быстрорастущих направлений внутри МТС, и чтобы добиваться еще больших результатов, мы собрали развлекательные бизнесы под управлением нового медиахолдинга", - сообщила гендиректор "МТС Медиа" Елена Бальмонт в ходе конференции "МТС Платформа 2024".

В пресс-службе "МТС Медиа" пояснили, что речь идет об объединении онлайн-кинотеатра Kion (ООО "Кион"), книжного сервиса "Строки" (ООО "МТС Строки"), проектах в сфере офлайн-развлечений МТС Live (ООО "МДТЗК"), направления по работе с артистами "МТС Лейбл" (ООО "МТС Лейбл"). Музыкальный сервис "МТС Музыка", оставаясь технически частью ПАО "МТС", также перешел в подчинение "МТС Медиа".

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Объединение активов в единую вертикаль позволит "создавать большие мультиформатные проекты, находить и развивать собственные медиафраншизы, монетизируемые в разных средах, тем самым предлагая объемное погружение в мир развлечений", подчеркнула Бальмонт.

В 2023 году выручка сегмента "медиа" МТС составила 18,77 млрд рублей, что на 18% превышает показатель 2022 года. OIBDA выросла на 19,4% - до 9,82 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 52,3% против 51,8% в 2022 году, CAPEX - 8,75 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МТС Медиа" зарегистрировано в феврале 2024 года с уставным капиталом в 50 млн рублей.

В апреле Бальмонт в интервью "Ведомостям" рассказывала, что задачами объединения медиаактивов в единую вертикаль являются поиск синергий между контентными бизнесами, а также рост через M&A, покупку интеллектуальной собственности и партнерства.

Президент МТС Вячеслав Николаев, в свою очередь, не исключал в перспективе выход "МТС Медиа" на IPO.

МТС Медиа МТС
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