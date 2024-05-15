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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

МТС расширяет охват венчурного фонда на стартапы ранних стадий

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" обновляет стратегию собственного венчурного фонда, работающего на рынке с 2019 года, рассказал в интервью "Интерфаксу" директор департамента стратегического развития и инвестиций компании Дмитрий Курин в рамках форума "МТС Платформа 2024".

Решение об обновлении венчурной структуры было принято в конце 2023 года. В частности, фонд будет докапитализирован на 5,5 млрд рублей - его итоговый размер достигнет 7,15 млрд рублей.

Расширится и фокус фонда - он сможет инвестировать в проекты ранних стадий и seed-стартапов.

Корпоративный венчурный фонд МТС изначально фокусировался на проектах из России и СНГ в таких отраслях как ритейл, медиа, развлечения, облачные сервисы, кибербезопасность, туризм, интернет вещей, умный дом - то есть тех, которые смогли бы усилить продукты и вертикали экосистемы МТС.

В частности, фонд МТС инвестировал в разработчика приложения для учета финансов Coinkeeper, сервис по оказанию бытовых услуг Airo, виртуальный банк TalkBank, платформу управления клиентскими данными KonnektU, сервис для оплаты заказов в ресторанах и барах Bartello.

Всего, по словам Курина, с момента запуска венчурный фонд профинансировал девять проектов на общую сумму более 1 млрд рублей.

"Мы выведем в отдельное направление и расширим работу с проектами ранних стадий и seed-стартапов ("посевная стадия", когда продукт уже существует, а средства привлекаются под тестирование бизнес-модели, маркетинг). <...> Другим направлением работы фонда станут инвестиции в компании более поздних стадий, которые интересны с точки зрения реализации бизнес-синергий с экосистемой МТС. То есть, фонд откажется от фокуса преимущественно на стартапах средних стадий, распределив внимание между проектами со зрелыми технологическими решениями и "длинными инвестициями", а также проектами на ранних стадиях реализации, но с высоким бизнес-потенциалом. Как итог, охват фонда будет существенно диверсифицирован, а мандат будет распространяться на все стадии стартапов", - объяснил Курин.

Средний объем инвестиций для проектов поздних стадий составит 350-500 млн рублей в каждый. Здесь венчурный фонд продолжит фокусироваться на отраслях и бизнес-направлениях, в которых МТС уже представлена - это позволит достичь максимального синергетического эффекта в рамках экосистемы.

Что касается проектов на ранних стадиях, то здесь средний объем инвестиций составит 20-50 млн рублей, зато число направлений инвестирования будет шире, поскольку здесь основная задача "валидация новых бизнес-идей и попытка выйти на next big thing".

"В случае со стартапами более зрелых стадий, у нас как инвесторов будет возможность использования call-опционов для потенциального наращивания доли до контрольной. Для ранней стадии будет использоваться инструмент конвертируемого займа - чтобы не дискутировать на ранней стадии с компаниями по оценке стоимости, а быстро выходить на сделку", - объяснил Курин.

Сам Курин перестанет совмещать пост главы MTS StartUp Hub (центр инноваций и инвестиций, внутри которого действует венчурный фонд - ИФ) с руководством венчурного фонда. Новым главой венчурной структуры стал Никита Рогозин, который ранее работал в EY, фонде SVP, возглавлял B2B-стартап "Стахановец".

Всего в 2024-2026 годах через венчурный фонд МТС планируется осуществить инвестиции примерно в 40 проектов разных стадий: до 10 - проекты зрелых стадий, и до 30 - ранних стадий.

МТС Никита Рогозин Airo Coinkeeper TalkBank Дмитрий Курин
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