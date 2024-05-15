В ЦБ назвали обособление евробондов с "недружественным следом" ответом на сомнительные практики

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России предупреждал участников рынка о недопустимости использования "обходных" схем для покупки еврооблигаций у "недружественных" нерезидентов, но поскольку практика подобных сделок стала распространенной, регулятор в ситуации, "где не было однозначно хорошего решения", рекомендовал обособлять такие бумаги.

Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".

В конце марта ЦБ выпустил предписание, которое, в частности, обязывает депозитарии обеспечить обособленный учет на всех счетах депо (за исключением счетов депо номинального держателя) еврооблигаций, по которым у российских юрлиц имеются связанные обязательства, приобретенных после 1 марта 2022 года и в число владельцев которых после этой даты входили "недружественные" нерезиденты. Предписание предполагает ряд исключений, например, если на получение сделок с такими евробондами было получено разрешение на основании указов президента или еврооблигации были зачислены на торговые счета депо в результате биржевых сделок, заключенных до 28 марта 2024 года включительно на основании безадресных заявок.

Вопрос о целесообразности обособленного учета таких евробондов на конференции 15 мая поднял председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин. Он отметил, что в конечном счете владельцами бумаг являются российские инвесторы, но возникает ситуация, в которой часть из них оказываются "в какой-то степени дискриминированы", при этом финансовые посредники, брокеры, предложившие купить такие бумаги и делавшие это с пониманием позиции ЦБ по этому вопросу, "оказываются вне игры".

"Это действительно очень сложный вопрос, с которым и мы как регулятор, и участники рынка столкнулись, где не было однозначно хорошего решения. Мы были поставлены в ситуацию выбора между не очень хорошими решениями где-то, наверное, всеми. Но спасибо, что вспомнили, что мы неоднократно предупреждали о том, что это обходные схемы, их не надо использовать. Неоднократно. И участникам рынка говорили, и широко потенциальным инвесторам. И неоднократно обсуждали с участниками рынка возможные решения, и я проводила на эту тему встречи, но суть вы правильно сказали - то, что мы видели, не единичные случаи, к сожалению, были, а распространенная практика обхода ответных наших мер, когда некоторые участники покупали у так называемых недружественных нерезидентов евробонды с большим дисконтом, потом продавали их здесь тоже с дисконтом, с меньшим дисконтом, на этом зарабатывая. Но часто вводя в заблуждение потенциальных покупателей, что они смогут получать выплаты в российском контуре, и замещающие облигации, и так далее", - сказала Набиуллина.

"При этом не проводилась проверка на наличие в цепочке недружественных нерезидентов. Более того, мы видим случаи, когда специально сделки структурировали через так называемых дружественных нерезидентов для того, чтобы, что называется, запутать следы. И тяжело сделать вывод, где здесь только вина брокеров, либо сами инвесторы в этом тоже участвовали, потому что инвесторы в евробонды - это достаточно крупные инвесторы, квалифицированные инвесторы, которые всегда интересуются структурой сделки. Тоже надо иметь это в виду. Нам отделить это невозможно. Это содержательно невозможно, хотя по поводу недобросовестных брокеров и введения в заблуждение - это правильный вопрос, я думаю, что нам к нему надо еще раз вернуться", - отметила глава ЦБ.

"Посмотреть, чтобы на будущее, во всяком случае, не было таких попыток вводить клиента в заблуждение, и если брокеры этим занимались и установлены факты, в общем, для того, чтобы это не прошло совсем безнаказанно и в будущем эти практики не повторялись. В принципе, мы обособлением как раз направляем тех, кто мог использовать такие обходные моменты, обходные схемы, а к добросовестным покупателям, где все проверено, где все в российском контуре было сделано и цепочки проверены, у нас никаких ограничений нет", - подчеркнула председатель ЦБ.