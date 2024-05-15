Рубль в среду немного укрепился к основным валютам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань немного подешевели на Московской бирже по итогам среды; рубль подрос к бивалютной корзине благодаря свежим данным об улучшении показателей внешней торговли РФ и на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 91,08 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 21,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,85 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,3 копейки - до 94,57 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 3,5 копейки - до 12,57 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к основным валютам по итогам торгов в среду на фоне публикации свежих данных об улучшении показателей внешней торговли РФ и на фоне улучшения отношения глобальных инвесторов к рисковым активам после публикации статданных, показавших ослабление темпов инфляции в США.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в первом квартале 2024 года составило $34,4 млрд, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Экспорт понизился на 3,7%, до $101,2 млрд, импорт - 10,5%, до $66,8 млрд.

Внешнеторговое сальдо РФ в январе-марте 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 13,3% и составило $38,3 млрд, следует из опубликованных в среду данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту.

В том числе экспорт товаров из РФ, по данным ФТС, в январе-марте 2024 года снизился в годовом выражении на 2,3% - до $101,2 млрд, импорт сократился на 9,9% - до $62,9 млрд.

За январь-март 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $33,8 млрд, в том числе экспорт - $103,6 млрд, импорт - $69,8 млрд.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Чистые продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров в апреле составили $13,2 млрд, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

При этом среднедневные чистые продажи валюты снизились на 3%, до $628 млн.

Поддержку рублю оказывали стабильно высокие продажи валюты со стороны экспортеров в конце месяца, сокращение спроса физических лиц на валюту и сохранение жесткой денежно-кредитной политики.

Правительство РФ в целом учло пожелания бизнеса при принятии решения о продлении действия указа по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, этот механизм можно было бы еще немного либерализовать, но, скорее всего, необходимость в его применении отпадет уже к концу этого года, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В конце апреля правительство РФ утвердило постановление, продлевающее введенное в октябре 2023 года требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. При этом с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета после исполнения внешнеторгового контракта.

"Я думаю, что надо было до конца года продлевать, не до конца апреля следующего года. Но я думаю, что за этот год, так же, как исчезает потребность моратория на проверки в связи с тем, что есть риск-ориентированный подход, профилактика и так далее, так и потребность в обязательной продаже отпадет. К концу года, я думаю, будет уже понятно, что другие механизмы действуют", - заявил Шохин, напомнив, в частности, что с середины года у Центрального банка РФ расширяются возможности по отслеживанию движения средств на счетах компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков также предполагал ослабление инфляции до 3,4%, по данным Trading Economics.

Сигналы ослабления инфляции и экономической активности в Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления накануне спрогнозировал замедление инфляции в ближайшие месяцы, однако сигнализировал, что ключевая процентная ставка, вероятно, будет удерживаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления КСП Капитал УА Дмитрий Хомяков, рубль в среду немного подрос к доллару и евро, поддержку его котировкам оказали данные о внешней торговле за первый квартал текущего года и улучшение отношения глобальных инвесторов к риску на фоне первого с февраля замедления темпов инфляции в США, что, по его словам, дает некоторые основания рынкам надеяться, что ФРС начнет рассматривать вопрос смягчения денежно-кредитной политики уже в обозримом будущем.

"Из российских новостей, оказавших определенное влияние на рубль в ходе торгов среды, выделяем данные ФТС, согласно которым в первом квартале текущего года внешнеторговый профицит РФ увеличился относительно того же периода прошлого года на 13,3%, до $38,3 млрд, в том числе за счет более заметного снижения импорта. За январь-март показатель упал на 9,9%, до $62,9 млрд, в то время как экспорт сократился всего на 2,3%, до $101,2 млрд. Банк России в среду также сообщил об увеличении в первом квартале положительного сальдо внешней торговли РФ - на 13%, до $34,4 млрд. Снижение экспорта составило 3,7%, до $101,2 млрд, импорта - 10,5%, до $66,8 млрд. Кроме того, ЦБ сообщил об увеличении объемов продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами - в апреле они продали валюты на 2% больше, чем в марте ($13,2 млрд)", - говорит Хомяков.

"На российском валютном рынке ситуация значительно не меняется. Рубль продолжал торговаться в районе 91,3 по отношению к доллару США. Стабильность национальной валюты обеспечивается за счет продажи валютной выручки экспортерами, жесткой монетарной политики ЦБ и относительно высоких цен на нефть. Локально рубль сегодня поддержало ослабление американской валюты. Индекс доллара снижается на 0,3% из-за хороших данных по потребительской инфляции. Кроме этого, на прошлой неделе Минфин опубликовал параметры покупок валюты в рамках бюджетного правила, так что продажи валюты вырастут до 6,2 млрд рублей, что также окажет поддержку курсу. В краткосрочной перспективе мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля к доллару в диапазоне 90-94", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефть

Цены на нефть отыграли падение и перешли к росту вечером в среду после публикации данных о существенном снижении запасов в США.

Как говорится в еженедельном докладе американского министерства энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 457,02 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $82,53 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на сорт WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,32%, до $78,26 за баррель.

В течение сессии стоимость Brent опускалась до $81,05 за баррель, WTI - до $76,7 за баррель на фоне ухудшения Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза мирового спроса на нефть.

МЭА понизило прогноз глобального спроса на нефть на 2024 год на 140 тыс. баррелей в сутки, до 1,062 млн б/с, с ожидавшихся месяцем ранее 1,202 млн б/с. МЭА ожидает, что в 2025 году спрос на нефть увеличится на 1,18 млн б/с.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 мая на 10,18 копейки, до 91,2573 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,85 копейки, до 98,8267 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 10,25 копейки по отношению ко вторнику и составил 91,2298 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск упал на 12,08 копейки, до 91,2226 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 265,659 млн, из которых $300,131 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $965,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня", напротив, повысился на 21,16 копейки, до 98,7955 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 15,38 копейки, до 98,8537 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR522,826 млн, из которых EUR205,837 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR316,989 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 мая упала на 11 базисных пунктов - до 16,1% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в среду на 1 базисный пункт - до 15,96% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 16,03% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев выросла относительно вторника на 1 базисный пункт, до 16,17% годовых.