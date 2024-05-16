Девелопер "ПИК" будет сотрудничать с сетью фитнес-клубов DDX Fitness

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ГК "ПИК" будет сотрудничать с DDX Fitness в ряде своих проектов, рассказал "Интерфаксу" директор коммерческой недвижимости "ПИКа" Никита Бобарыкин.

"Пока мы подписали соглашение по одному проекту, но я не исключаю, что в будущем их будет больше. Речь может идти о пяти", - сказал он после подписания соглашения между компаниями на выставке MALLPIC в Сочи.

По условиям соглашения федеральный девелопер "ПИК" и сеть фитнес-клубов DDX Fitness откроют круглосуточный фитнес-центр площадью почти 2 тысячи кв.м в МФК LAKES на западе Москвы. Центр займет часть третьего и весь четвертый этаж многофункционального комплекса. Открытие запланировано в 2025 году.

Всего в сети DDX Fitness 76 фитнесов-центров по по всей России.

DDX не первая сеть, которая планирует открыть свои фитнес-клубы в проектах от ГК "ПИК". Ранее об открытии клубов в жилых районах от застройщика сообщала другая московская сеть Spirit.Fitness. Первый фитнес-клуб сети открылся в ЖК "Оранж Парк" в районе Котельники, следующий появится в составе ЖК "Матвеевский парк".