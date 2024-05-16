В Думе доработали законопроект о взимании НДС при онлайн-продаже товаров из ЕАЭС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету доработал ко второму чтению законопроект о введении с 1 июля 2024 года обязательства по уплате НДС в российский бюджет для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (EAЭС), которые продают свои товары через электронные торговые площадки российским физическим лицам.

Законопроект № 564179-8 в конце февраля внесло в парламент правительство. В конце марта он прошел первое чтение.

Сейчас продажа налогоплательщиками из ЕАЭС товаров через электронные торговые площадки российским физическим лицам не облагается НДС на территории России.

Поправка в ст. 147 Налогового кодекса (место реализации товаров) говорила о том, что товар, имеющий происхождение из стран ЕАЭС, реализуемый на электронной торговой площадке продавцом из этих государств, в момент получения его покупателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (ИП), следует признать находящимся на территории РФ. "Пришлось по тексту всего законопроекта менять слова "физические лица, не являющиеся ИП" просто на "физические лица" из-за того, что у нас отсутствует у площадок возможность отслеживания статуса физических лиц, являются ли они ИП или не являются, в данном случае просто перешли к физическим лицам", - представила поправку 16 мая первый заместитель главы комитета Ольга Ануфриева.

В проекте закона дается определение электронной торговой площадки - это сайт в интернете, где можно заказать товар, узнать условия оплаты и доставки.

Если продажи построены на основе договоров комиссии, поручения, агентских договоров или иных аналогичных соглашений с иностранными продавцами, то зарубежные или российские посредники признаются в целях настоящей главы налоговыми агентами. Они обязаны исчислить и уплатить соответствующую сумму налога. В случае отсутствия таких договоров продавцы из стран ЕАЭС уплачивают налог сами, через личный кабинет налогоплательщика. Поправки в правила ведения личного кабинета налогоплательщика также прописаны в законопроекте.

В ходе заседания комитета по бюджету депутат Ануфриева напомнила, что были опасения о возможном двойном налогообложении лиц, являющихся поверенными, агентами, поскольку недавно был принят закон, где их наделяли обязанностью по уплате НДС. В закон была внесена поправка, исключающая их двойное налогообложение.

Также была добавлена норма о том, что в состав налоговых вычетов включаются суммы НДС, уплаченные налоговыми агентами в том случае, когда товары возвращены покупателю физическими лицами.

Согласно законопроекту, налоговая база определяется по фактической цене товаров в рублях по курсу Банка России на последний день налогового периода, в котором поступила оплата. Если товар возвращают или покупатель отказывается от него, сумма уплаченного налога может быть использована для уменьшения его суммы в будущем. Платеж в бюджет производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговая база определяется как стоимость товаров с учетом НДС, исчисленная исходя из фактических цен их реализации. В законопроекте уточняется, что сумма налога равна 16,67% или 9,09% от процентной доли налоговой базы, то есть сохраняется основная ставка НДС в размере 20% и льготные ставки в размере 10% от стоимости.

"Принятие проекта федерального закона позволит усовершенствовать систему администрирования НДС, устранить неравенство в налогообложении НДС российских и иностранных налогоплательщиков и, соответственно, создаст более благоприятные условия для реализации российскими налогоплательщиками товаров физическим лицам на территории государств-членов ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2024 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.