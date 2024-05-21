Законопроект о взимании НДС при онлайн-продажах товаров из ЕАЭС прошел II чтение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении уже с 1 июля 2024 года обязательства для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (EAЭС) уплачивать НДС в российский бюджет, если они продают товары через электронные торговые площадки российским физическим лицам.

Правительство внесло законопроект № 564179-8 в парламент в конце февраля. В конце марта он был одобрен в первом чтении.

Сейчас продажа налогоплательщиками из ЕАЭС товаров через электронные торговые площадки российским физлицам не облагается НДС на территории России.

Поправка в статью 147 Налогового кодекса России (место реализации товаров) говорит о том, что товар, имеющий происхождение из стран ЕАЭС, реализуемый на электронной торговой площадке продавцом из этих государств, в момент получения его покупателем-физическим лицом следует признать находящимся на территории России.

В проекте закона также дается определение электронной торговой площадки - это сайт в интернете, где можно заказать товар, узнать условия оплаты и доставки.

Если продажи построены на основе договоров комиссии, поручения, агентских договоров или иных аналогичных соглашений с иностранными продавцами, то зарубежные или российские посредники признаются налоговыми агентами. Они обязаны исчислить и уплатить соответствующую сумму налога. В случае отсутствия таких договоров продавцы из стран ЕАЭС уплачивают налог сами, через личный кабинет налогоплательщика. Поправки в правила ведения личного кабинета налогоплательщика также прописаны в законопроекте.

16 мая на заседании комитета по бюджету Госдумы, первый зампред комитета Ольга Ануфриева напомнила, что были опасения о возможном двойном налогообложении лиц, являющихся поверенными, агентами, поскольку недавно был принят закон, где их наделяли обязанностью по уплате НДС. В законопроект ко второму чтению была внесена поправка, исключающая их двойное налогообложение. Также была добавлена норма о том, что в состав налоговых вычетов включаются суммы НДС, уплаченные налоговыми агентами в том случае, когда товары возвращены покупателю физическими лицами.

Согласно принятому во втором чтении законопроекту, налоговая база определяется по фактической цене товаров в рублях по курсу Банка России на последний день налогового периода, в котором поступила оплата. Если товар возвращают или покупатель отказывается от него, сумма уплаченного налога может быть использована для уменьшения его суммы в будущем. Платеж в бюджет производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговая база определяется как стоимость товаров с учетом НДС, исчисленная исходя из фактических цен их реализации. В законопроекте уточняется, что сумма налога равна 16,67%, или 9,09% от процентной доли налоговой базы, то есть сохраняется основная ставка НДС в размере 20% и льготные ставки в размере 10% от стоимости.

"Принятие проекта федерального закона позволит усовершенствовать систему администрирования НДС, устранить неравенство в налогообложении НДС российских и иностранных налогоплательщиков и, соответственно, создаст более благоприятные условия для реализации российскими налогоплательщиками товаров физическим лицам на территории государств-членов ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке.