Минэнерго направило в правительство список мер по увеличению предложения топлива на рынке

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ направило свои предложения в ответ на поручение, данное в начале мая главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в рамках работы над формированием экономики предложения, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Минэнерго было поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива на 2024-2025 годы.

"Минэнерго России поддерживает развитие срочного рынка нефтепродуктов. Для принятия решений по совершенствованию нормативно-правовой базы необходимо проанализировать итоги применения крупными участниками рынка уже действующих инструментов", - заявили в ведомстве.

Так, по итогам работы ФАС и Минэнерго вступил в действие совместный приказ "Об утверждении величины объёма продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам".

"Также было разработано постановление правительства "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 29.04.2021 № 669", которое ожидает вступления в силу с 1 июня. Эти меры позволяют в добровольном порядке заключать поставочные фьючерсные контракты при совершении сделок на бирже по таким товарам, как автомобильный бензин, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ", - отметили в Минэнерго.