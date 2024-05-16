Рубль в четверг слегка укрепился к бивалютной корзине на фоне растущей нефти

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Доллар США немного опустился, евро столь же незначительно подрос на Московской бирже по итогам четверга; рубль слегка повысился к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и общемирового улучшения отношения инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 90,97 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 11,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,86 руб./EUR1, подорожав на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5,4 копейки, до 94,52 руб. Курс китайского юаня укрепился на 0,14 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к бивалютной корзине по итогам торгов в четверг на фоне высоких цен на нефть и усиления аппетита к риску на глобальном рынке благодаря признакам снижения инфляции в США. Поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и начавшаяся подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам в мае.

Инфляция в России, по оценке Центробанка, приблизилась к максимуму, ее замедление ожидается в третьем квартале текущего года, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Годовая инфляция сейчас приближается к 8%. (...). И, по нашим оценкам, этот индикатор находится сейчас вблизи максимума. (...) Разворот вниз годового показателя инфляции произойдет в третьем квартале", - сказал Тремасов журналистам в Уфе в четверг.

Он добавил, что устойчивое замедление инфляции является одним из факторов, который может привести к снижению ставки. "Нам для того, чтобы принимать решение о снижении ставки, надо все-таки убедиться, что то замедление инфляции, которое произошло, оно носит устойчивый характер. (...) Мы должны видеть, что этот тренд нас выводит на 4%, то есть выводит к нашей цели", - сказал директор департамента.

Он подчеркнул, что ЦБ, как и заявлял раньше, видит "пространство для снижения ставки во втором полугодии". "Но это решение будет определяться исходя из всей экономической картины, из всех данных, которые мы получаем", - уточнил Тремасов.

Он также добавил, что точно ответить на вопрос, когда снизится ключевая ставка, нельзя, процесс будет зависеть от ситуации с инфляцией.

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, в апреле они вернулись на уровень февраля (11,9%) и марта 2024 года (11,5%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае продолжила снижаться и составила 14% после 14,4% в апреле.

Инфляционные ожидания – один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 7 июня.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-апреле 2024 года выросло на 17%, до $43,7 млрд по сравнению с $37,2 млрд за аналогичный период 2023 года. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса в апреле снизился в 2 раза, до $9,3 млрд с $18,8 млрд в марте. Показатель по сравнению с апрелем 2023 года ($6,8 млрд) увеличился на 37%.

Экспорт РФ в январе-апреле 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2% - до $133,3 млрд со $136,7 млрд, импорт - на 10%, до $89,9 млрд с $99,5 млрд.

Экспорт в апреле 2024 года предварительно оценивается в $32,5 млрд, что на 22% меньше, чем в марте ($41,7 млрд - эта оценка была увеличена с учетом поступивших отчетных данных Федеральной таможенной службы), и на 3% больше по сравнению с апрелем 2023 года ($31,6 млрд).

Импорт в апреле составил $23,1 млрд, это на 1% выше мартовского показателя ($22,9 млрд) и на 7% меньше показателя апреля 2023 года ($24,8 млрд).

Комментарии экспертов

"Ситуация на валютном рынке остается стабильной. В пользу рубля играют несколько факторов. Это достаточно высокие цены на нефть, продленное на год обязательство по продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, слабеющий по отношению к другим мировым валютам на фоне вышедшей статистики американский доллар. Рубль уже укрепился до отметки 91 руб. за доллар, а с учетом приближающегося периода налоговых платежей есть вероятность дальнейшего укрепления национальной валюты в ближайшие дни до отметки 90-90,5 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"В четверг, 16 мая, российский рубль ограниченно укрепился. Ощутимая поддержка рублю в виде очередного налогового периода остается в силе. Попытки нефтяного рынка восстановиться также становятся опорой для рубля", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Российская валюта постепенно укрепляется. На текущий момент котировки рубля поддерживает приближающийся налоговый период, пик которого придется на 28 мая, продажи валюты экспортерами, возросшие продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила и значительное ослабление американской валюты с начала недели. Ослабление доллара США было связано с ожиданием хорошей статистики по инфляции, которая подтвердилась. Из среднесрочных факторов рубль поддерживают продажи валютной выручки экспортерами в рамках указа президента, жесткая монетарная политика ЦБ РФ и относительно высокие цены на нефть", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефть

Цены на нефть повышаются вечером в ходе торгов, но остаются в узком диапазоне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $83,3 за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,93%, до $79,36 за баррель.

Поддержку рынку оказывают возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой благодаря сигналам спада инфляции в США. Опубликованные накануне статданные показали замедление темпов роста потребительских цен в Штатах в апреле до 3,4% в годовом выражении с мартовских 3,5%.

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе, что также способствует подъему цен. Запасы упали на 2,51 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали их снижения лишь на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 мая на 33,34 копейки, до 90,9239 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,11 копейки, до 98,8978 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 31,61 копейки по отношению к среде и составил 90,9137 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск упал на 29,55 копейки, до 90,9271 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 271,266 млн, из которых $375,676 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $895,59 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня", напротив, повысился на 6,98 копейки, до 98,8653 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 2,49 копейки, до 98,8786 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR427,634 млн, из которых EUR133,467 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR294,167 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 мая упала на 10 базисных пунктов - до 16,0% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в четверг на 1 базисный пункт - до 15,97% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 16,03% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев также не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 16,17% годовых.