Фондовые индексы Европы снизились с многолетних максимумов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в четверг снизились после достижения многолетних максимумов по итогам предыдущих торгов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,21% - до 523,62 пункта. До этого он рос восемь дней подряд, обновив в среду исторический максимум.

Британский индикатор FTSE 100 в четверг опустился на 0,1%, германский DAX - на 0,7%, французский CAC, испанский IBEX 35 - на 0,6%.

Исключением из общей тенденции стал итальянский FTSE MIB, который вырос на 0,1%.

Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами ЕС, в апреле увеличились на 0,9% в годовом выражении, по окончательным данным статагентства страны. Предварительно сообщалось о росте на 1%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,2% в марте.

Цена акций германской Siemens упала на 6,8%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат в минувшем финквартале получил выручку ниже консенсус-прогноза. Также стало известно, что он продает фонду KPS Capital Partners производителя электродвигателей Innomotics за 3,5 млрд евро.

Котировки бумаг Ubisoft Entertainment рухнули на 13,5%. Французский разработчик видеоигр, включая франшизу Assassin's Creed, в текущем квартале планирует получить чистый объем заказов на сумму около 275 млн евро, что оказалось хуже среднего прогноза опрошенных Visible Alpha аналитиков в 361 млн евро.

Стоимость easyJet Plc опустилась на 6% после того, как британский бюджетный авиаперевозчик сообщил о смене главного исполнительного директора. Компания также сообщила о снижении загруженности рейсов в первом финполугодии (октябрь-март), хотя это не помешало повышению выручки на 22%.

Бумаги Deutsche Telekom подешевели на 1%. Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы в январе-марте нарастила выручку слабее ожиданий экспертов.

Цена акций Eni снизилась на 2,2% (до 14,78 евро). Итальянские власти сообщили о продаже 2,8% нефтегазовой компании по цене 14,855 евро за акцию, или 1,4 млрд евро в общей сложности.

Капитализация BT Group подскочила на 17,2%. Британская телекоммуникационная компания зафиксировала рост выручки и скорректированной EBITDA в прошлом финансовом году, который завершился в марте. Также она повысила годовые дивиденды на 3,9% и анонсировала программу экономии объемом 3 млрд фунтов стерлингов ($3,8 млрд).

Котировки акций Watches of Switzerland Group взлетели почти на 20%. Крупнейший ритейлер часов в Великобритании заявил, что выручка в текущем фингоду планируется в диапазоне 1,67-1,73 млрд фунтов, что представляет собой рост на 9-12% без учета изменения курсов обмена валют. Прогноз компании оказался лучше ожиданий аналитиков.

Кроме того, подорожали бумаги перестраховочных компаний Swiss Re и Munich Re - на 3,8% и 1,9% соответственно, а также страховщика Allianz - на 1,1%.