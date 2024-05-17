Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне восстановления нефти (Brent подросла к $83,8 за баррель) и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, игроки ожидают свежих новостей с форума РФ-КНР. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом лидируют в росте бумаги "АЛРОСА".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3495,22 пункта (+0,3%), индекс РТС – 1209,74 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 91,04 рубля (+0,07 рубля).

Президент РФ Владимир Путин на открытии в пятницу VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического альянса России и Китая в энергетике.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что для урегулирования украинского кризиса необходимо сформировать новую эффективную структуру обеспечения мировой безопасности.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,9%), "Яндекса" (-0,7%), "ММК" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Совет директоров ОК "Русал" рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания вечером в четверг.

Банк "Санкт-Петербург" (-0,9%) в I квартале 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 13 млрд рублей, что на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль банка в I квартале ожидалась на уровне 9 млрд рублей, что на 38% меньше результата за I квартал 2023 года (14,6 млрд рублей).

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что рынок акций РФ в целом выглядит весьма привлекательно, хотя и наблюдается сдержанность спроса в "фишках", что связано с конъюнктурными факторами. "Надеемся, что, несмотря на приближение выходных, способное ограничить спрос на акции, индекс МосБиржи в пятницу сможет сохранить инерцию к сдержанному росту и постарается выйти выше 3500 пунктов. Целевым на сегодня по индексу видим диапазон 3475-3520 пунктов", - отмечает аналитик.

Поддержку рынку на неделе оказали хорошая отчетность Сбербанка по РСБУ за 4 месяца года, оживление покупок в нефтегазовом секторе, поддержанное стабилизацией ситуации на рынке нефти. Акции "Татнефти" и "Транснефти" вернулись к максимумам года, также подросли пока безыдейные бумаги "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

Спрос на акции "Ростелекома" вырос на новостях о планах провести IPO своего облачного сервиса "РТК-ЦОД". Реализация планов по выведению быстрорастущих "дочек" на биржу остается и останется одним из основных драйверов повышения рыночной стоимости "Ростелекома" ввиду низких темпов роста общего бизнеса и небольших дивидендов. Рекомендация по данным бумагам - "держать", поскольку потенциал роста их курсовой стоимости весьма ограничен: оценка справедливой стоимости обыкновенных бумаг "Ростелекома" составляет 112 руб., считает Локтюхов.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, индекс МосБиржи продолжает обновлять 2-летние максимумы, приближаясь к отметке 3500 пунктов. Технический анализ предполагает, что индекс может продолжить рост и в краткосрочной перспективе протестировать психологический рубеж. В среднесрочной перспективе ориентиры движения индекса остаются на уровне выше 3600 пунктов.

В пятницу в фокусе внимания акции "Сегежа Групп", "Фармсинтеза" и "Россети Ленэнерго", где будут решаться вопросы дивидендов за 2023 год, напомнил Кабаков.

Фондовые индексы в США и Азии

В США в четверг индексы акций снизились на 0,1-0,3% в рамках коррекции после обновления днем ранее исторических максимумов; инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность и заявления президентов федеральных резервных банков.

Значение индекса Dow Jones Industrial Average в ходе торгов превысило отметку 40 тыс. пунктов впервые в истории, однако индикатор не смог удержаться на этом уровне до конца сессии.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.

Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер также полагает, что руководству Федрезерва необходимо больше подтверждений спада инфляции, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%. "Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала она.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз аналитиков, который составлял 5,5%.

Между тем розничные продажи в КНР выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 3,1% в марте. Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения - на 3,8%. Безработица в Китае в апреле опустилась до 5% по сравнению с 5,2% в предыдущий месяц. Это минимальный уровень с ноября прошлого года.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут и завершают неделю в "плюсе".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $83,77 за баррель (+0,6% и +0,6% накануне), июньская цена WTI - $79,57 за баррель (+0,4% и +0,8% в четверг).

На этой неделе Brent и WTI выросли более чем на 1% на фоне сигналов ослабления инфляции в США, повысивших надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Смягчение политики американского ЦБ должно поддержать экономическую активность в США и, соответственно, спрос на нефть.

Поддержку рынку также оказало снижение запасов энергоносителей в Штатах на прошлой неделе. Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране упали на 2,51 млн баррелей, бензина – снизились на 235 тыс. баррелей, дистиллятов – уменьшились на 45 тыс. баррелей.

Трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+ 1 июня, ожидается, что альянс сохранит прежние ограничения добычи.