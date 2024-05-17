Экс-вице-губернатор Сахалина Пинчевский получил 50% в основном владельце "Владморрыбпорта"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Сахалинской области Аркадий Пинчевский получил 50% долей ООО "Геотэкс" (Москва), владеющего 51,9% акций ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владморрыбпорт", крупная стивидорная компания в порту Владивосток), соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 15 мая.

Ранее 90% "Геотекса" контролировал бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин (22,01% напрямую, 67,99% - через ООО "ТИГР-Инфраструктура").

На данный момент у Дарькина в прямом владении осталось 21,01%, у "ТИГР-Инфраструктуры" - 18,99%, Пинчевский владеет 50%. Собственник еще 10% не поменялся, это Дмитрий Мартынов, сын члена совета директоров "Владморрыбпорта" Валерия Мартынова.

По данным ЕГРЮЛ, Пинчевский является гендиректором и владельцем ООО "Евразийский рыбный центр" (ЕРЦ) которое планирует построить во Владивостоке рыбный порт с общим объемом инвестиций 9 млрд рублей, из них 3,33 млрд рублей составляет льготное финансирование ВЭБ.РФ. Запуск нового порта запланирован в 2026 году. За счет средств, предоставленных ВЭБ.РФ, будет профинансирован выкуп имущественного комплекса, на базе которого создается порт.

Пинчевский также является совладельцем нескольких структур крабодобытчика - группы компаний "Антей" (вместе с партнером Игорем Михновым). На своем сайте ЕРЦ называет себя "единственным поставщиком краба ГК "Антей" на российский рынок".

"Владивостокский морской рыбный порт" представляет собой универсальный перегрузочный комплекс. Производственные мощности расположены на 11 причалах порта Владивосток, они рассчитаны на 7,5 млн тонн грузов различной номенклатуры в год, в том числе около 620 тыс. тонн рыбопродукции и 500 тыс. TEU.

В настоящее время "Владморрыбпорт" переваливает основной объем рыбопродукции на российском Дальнем Востоке. В 2022 году этот стивидор обработал 259,8 тыс. таких грузов, данные за 2023 год еще не раскрывались.

В группу компаний "Владморрыбпорта" входят собственно "Владморрыбпорт", а также холодильные мощности во Владивостоке, Находке и Московской области.