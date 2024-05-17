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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 мая повысится на 3,4%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 мая составит 3 тыс. 277,7 рубля против 3 тыс. 170,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 3,4%.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,8 за тонну на пшеницу ($234,6 неделей ранее), $169,3 – на ячмень ($167,1), $168,1 – на кукурузу ($169,1).

Эти ставки будут действовать по 28 мая включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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