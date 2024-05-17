Крупнейший акционер Thames Water списал стоимость своей инвестиции в компанию

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сингапурская Omers Farmoor Singapore PTE, крупнейший акционер британской Thames Water, полностью списал стоимость своей инвестиции в компанию после того, как она не смогла договориться с регуляторами относительно своего бизнес-плана, пишет Financial Times со ссылкой на отчетность Omers.

Кроме того, Omers спишет стоимость дебиторской задолженности по займу в пользу Thames Water вместе с начисленными процентами.

На этой неделе сингапурская компания также отозвала своего представителя из совета директоров Thames Water.

Omers принадлежат около 20% британской компании. Косвенно этой долей владеет Ontario Municipal Employees Retirement System, один из крупнейших пенсионных фондов госсектора Канады, которому через ряд структур принадлежит в общей сложности 31% Thames Water.

Thames Water - крупнейшая в Великобритании компания сферы водоснабжения и водоотведения. Она обслуживает около 16 млн человек.