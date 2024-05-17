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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в пятницу превысил психологический рубеж 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года, на фоне восстановления цен на нефть и небольшого ослабления рубля.

Индекс МосБиржи к 15:52 мск вырос до 3500,04 пункта (+0,4%), индекс РТС - до 1211,75 пункта (+0,3%); динамика цен "голубых фишек" на МосБирже смешанная в пределах 3,1%.

Доллар подорожал до 91,01 рубля (+0,04 рубля).

Лидируют в росте акции "Аэрофлота" (+3,1%), "Норникеля" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), расписки OZON (+1,6%).

Июльские фьючерсы на нефть Brent стоят $83,66 за баррель (+0,5%).

МосБиржа
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