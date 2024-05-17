РФ предложила вновь обнулить пошлины на сырье для аффинажа с содержанием драгметаллов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия предлагает вновь на три года установить нулевую ставку таможенных пошлин на ввоз в Евразийский экономический союз сырья, содержащего драгметаллы или их соединения, говорится в материалах ЕАЭС.

По мнению авторов инициативы, обнуление пошлины будет способствовать развитию обрабатывающих и аффинажных предприятий, повышению степени загрузки их производственных мощностей и конкурентоспособности.

Нулевая ставка ввозной пошлины на сырье для аффинажа с содержанием драгметаллов уже неоднократно вводилась Евразийской экономической комиссией. В прошлый раз аналогичная мера действовала в течение трех лет, до конца марта 2024 года.