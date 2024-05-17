"Русал" до 16 июня проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом не менее $100 млн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "ОК Русал" в первой половине июня проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 с расчетами в рублях объемом не менее $100 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 8-8,25% годовых. Купоны квартальные.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Расчеты по облигациям будут безналичными в российских рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, и на дату выплаты купона или погашения.

Организатором выступит Газпромбанк. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Примечательно, что выпуск анонсирован сразу после сбора заявок на аналогичную эмиссию "НОВАТЭКА", объем который по итогам премаркетинга был увеличен с не менее $200 млн до $750 млн.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.